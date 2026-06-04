Reducción en recaudación federal participable afecta a  20 estados

Efecto de la caída de la recaudación participable, de hasta 83.2% en el mes de abril en los tabacos labrados o de 59.8% en las bebidas energizantes, 20 entidades federativas recibieron menos recursos participables durante el primer cuatrimestre del año, como Campeche, que tuvo una caída del 24.9% de ingresos participables respecto del año pasado, seguido por Veracruz, con 10.3% menos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó además al Congreso de la Unión que durante el mes de abril la recaudación participable cayó 7.2%, pero en todo el primer cuatrimestre fue de 2.6 por ciento.

Sufren ingresos petroleros

Hacienda entregó al Congreso de la Unión, vía la Comisión Permanente, el reporte de las finanzas públicas durante el primer cuatrimestre del año, donde se observa, por ejemplo, que los ingresos petroleros al Fondo Mexicano del Petróleo disminuyeron 31% en abril de 2026, respecto de abril de 2025, al pasar de 16 mil 610.2 millones de pesos a 11 mil 973.3 millones de pesos; el saldo para el primer cuatrimestre del año es de una disminución del 26%, porque de 73 mil 709.3 millones de pesos de 2025 en este año son 56 mil 342.2 millones de pesos.

Entre las 20 entidades federativas que han resentido la disminución del presupuesto participable en este año, precisa la Secretaría de Hacienda, están Campeche, con 24.9% menos ingresos federales; Veracruz, con 10.3% menos; Querétaro, con un descenso de 9.1%; San Luis Potosí, con 8.9% menos y Aguascalientes, con una disminución de 6.8% respecto del mismo periodo del año pasado.

Los 15 restantes son Baja California, con menos 1.3%; Coahuila, con menos 4%; Chihuahua, con menos 5.8%; Ciudad de México, con 3.8% menos; Guerrero, 0.4% menos; Estado de México, con 1.9% menos; Morelos, con una disminución de 1.8%; Nuevo León, de 1.6%; Oaxaca, de 3.9%; Quintana Roo, de 5.3%; Sonora, de 0.8%; Tabasco, de 4.5%; Tamaulipas, de 0.5%; Tlaxcala, de 2.7% y Yucatán, de 2.1% menos.

Problemas con convenios

En cuanto a los fondos, programas y convenios que han tenido la mayor afectación a la baja están el Convenio de Descentralización de la Comisión Nacional del Agua, que en el primer cuatrimestre del año tuvo mil 346.3 millones de pesos y en este 2026 sólo 234.8 millones de pesos participables, lo que significa una caída de 83.3%, informa la propia Secretaría de Hacienda.

Le siguen los Incentivos Económicos, que disminuyeron 29.7%; el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, con 21.1% menos; el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), con 20.2%, al pasar de mil 790.5 millones de pesos en 2025 a mil 488.8 millones de pesos en este año; los Derechos Adicionales sobre Extracción de Petróleo cayeron 21.2%; Salud Pública pasó de 23 mil 703.4 millones de pesos a 20 mil 673.3 millones de pesos; es decir, 16.3% menos.

Y el Convenio de Descentralización con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural disminuyó de 40 mil 452.4 millones de pesos en el primer cuatrimestre del año pasado a 37 mil 738.9 millones de pesos para el mismo periodo en este año, lo que implica una caída del 10.5 por ciento.

La Secretaría de Hacienda precisó en el informe entregado al Congreso de la Unión que los ingresos participables por el impuesto a los tabacos labrados cayeron de mil 442.5 millones de pesos en 2025 a sólo 253 mil 200 millones de pesos en el mes de abril, lo que significa una disminución real del 83.2% en los ingresos participables en ese rubro.

La segunda caída más significativa es en el impuesto que se cobra por la venta de bebidas energizantes, pues en abril de 2025 se recaudaron nueve mil millones de pesos y en el mismo periodo de este año sólo tres mil 800 millones de pesos, lo que significa una disminución del 59.8 por ciento.

Otros rubros con disminución en abril son los ingresos por Tenencia, que cayeron 44.6%; los de automóviles nuevos, que disminuyeron 24% y la Renta, que fue 17.3% menor en este primer cuatrimestre respecto del año pasado.

El reporte especifica que en el cuatrimestre de enero a abril, la disminución de los ingresos participables es de 2.6%; las bebidas energizantes cayeron 33.8% y los ingresos petroleros participables un 26.7 por ciento.