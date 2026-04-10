Tras 19 meses de parálisis, instalan comisiones bicamerales en el Senado

A pesar de que su existencia está ordenada por la Constitución y la ley, las comisiones bicamerales del Congreso de la Unión fueron presas de la voluntad personal del tabasqueño Adán Augusto López Hernández, quien las anuló durante 19 meses, hasta que este miércoles Ignacio Mier les dio vida para que trabajen el año y cinco meses que le restan a la LXVI Legislatura, en lugar de los tres años que debieron operar.

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado desde el 1 de febrero de este año en sustitución de López Hernández, concretó uno de los ofrecimientos públicos que asumió al tomar las riendas de la Cámara Alta: instalar las comisiones bicamerales. No obstante, las fallas de técnica legislativa en los acuerdos que lo permitieron derivaron en violaciones a la Ley Orgánica y generaron una protesta desde la Cámara de Diputados.

Seguridad y seguimiento a Fuerzas Armadas

Las comisiones bicamerales de Seguridad Nacional, de seguimiento a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y del Canal del Congreso vieron la luz con el anuncio de sus integrantes por parte del Senado. Ahora, sólo están a la espera de que San Lázaro nombre a sus representantes para comenzar a trabajar.

Producto de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, la Comisión para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente está ordenada por el artículo Quinto Transitorio. Sin embargo, cuando Adán Augusto López asumió el poder del Senado el 1 de septiembre de 2024, decidió no propiciar su instalación, pese a las peticiones expresas de los diputados federales.

De hecho, la Fuerza Armada permanente ya entregó al Senado dos informes sobre sus tareas en materia de seguridad pública sin que existiera dicha Comisión Bicameral, que en la legislatura pasada integraban nueve senadores y nueve diputados.

Integración y secrecía

El miércoles 8 de abril, el pleno aprobó a los legisladores que la integrarán:

Morena: Higinio Martínez, Ana Lilia Rivera, Lucía Trasviña, Araceli Saucedo y Francisco Chíguil. PAN: Ricardo Anaya y Francisco Ramírez Acuña. PRI: Miguel Riquelme. PVEM: Jorge Carlos Ramírez Marín. PVEM: Jorge Carlos Ramírez Marín. PT: Geovanna Bañuelos MC: Clemente Castañeda.

Por otro lado, la Comisión de Seguridad Nacional (artículo 56 de la ley respectiva) es la única que tiene la obligación legal de guardar secrecía sobre todos sus temas. Durante ocho meses, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, solicitó su integración sin éxito ante la negativa de López Hernández.

La Comisión de Seguridad Nacional (artículo 56 de la ley respectiva) es la única que tiene la obligación legal de guardar secrecía sobre todos sus temas Foto: Cuartoscuro

Conflictos de técnica legislativa

La reactivación no estuvo exenta de roces. Ricardo Monreal, homólogo de Mier en la Cámara de Diputados, reclamó que el Senado designó unilateralmente presidentes para las tres comisiones, olvidando que dicha decisión es exclusiva de los órganos bicamerales ya instalados.

Ignacio Mier aclaró que el acuerdo es una "previsión": cuando al Senado le corresponda presidirlas, lo hará la persona ya designada. Además, se detectó un error en la Comisión Bicameral del Canal del Congreso: el Senado designó a cinco integrantes, cuando el artículo 141 de la Ley Orgánica mandata estrictamente a tres senadores y tres diputados.

Aún queda pendiente la integración de tres comisiones más: Concordia y Pacificación; Sistema de Bibliotecas y Disciplina Financiera.