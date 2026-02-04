El PVEM no avala reforma electoral; aún se dialoga, aclara Velasco

El coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, informó que ya plantearon a Pablo Gómez, coordinador de la construcción de la iniciativa presidencia de reforma electoral, que no están de acuerdo “muchos” de los puntos que la integran, pero aclaró que se mantienen abiertos al diálogo para lograr la construcción de una reforma que no sea regresiva y beneficie a los mexicanos.

“Hemos tenido diálogo con la Secretaria de Gobernación. Hemos tenido diálogo con el presidente de la comisión, Pablo Gómez y ella misma, la Presidenta de la República, hoy lo mencionó que todavía no está definida. Dijo que probablemente manden la reforma en la semana que entra o dentro del mes de febrero, puede ser en cuatro semanas. Entonces, nosotros hemos sido muy claros que estamos abiertos a dialogar y a analizar una reforma que sea en beneficio de los mexicanos y de la democracia”.

Resaltó que “lo digo con absoluta claridad. Cuando tuvimos el diálogo con Pablo Gómez, por cerca de cuatro horas, junto con mi compañera Karen Castrejón y Carlos Puente, nosotros le hicimos muchas observaciones y en muchos puntos que él planteo no coincidimos. Entonces hemos estado en un diálogo abierto para buscar los puntos de coincidencia y no de divergencia.

PLAZO

“Y en ese diálogo estamos y por eso no hay aún una reforma definida. Entonces, cuando nos han preguntado en entrevistas, ‘oye, estás en contra de la reforma’, pues no puedo estar en contra de la reforma, porque aún no llega la reforma. La propia Presidenta de la República declaró que está en ese proceso y que se puso de plazo el mes de febrero para enviarla.

“Entonces, vamos a esperar nosotros, esperemos que se escuchen a todas las voces y que sacamos, saquemos una reforma que sea en beneficio de México con el apoyo de todas las fuerzas ne que tienen con el gobierno.

“Seguimos en diálogo, no hay negociaciones, seguimos en diálogo. Sí. La semana pasada apenas tuvimos una reunión importante con la Secretaria Gobernación que ha sido muy atenta”, destacó.

ESPERA

Por su parte, la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora de la bancada del Partido del Trabajo, explicó que para su fuerza política “hasta que fuimos convocados de manera institucional, formal, a entablar este diálogo de la reforma electoral, pues simple y sencillamente no nos podíamos pronunciar antes. Hoy con toda contundencia te digo: Va a haber reforma electoral. Espérenla”.