Van a obras públicas 5.6 billones de pesos; esquema mixto de inversión

El gobierno federal invertirá 5.6 billones de pesos en proyectos de obra pública.

Al presentar el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este año la inversión pública será de 900 mil millones de pesos.

“¿Esa inversión en qué es? Caminos, agua, hospitales, compra de equipos para los hospitales, casi un billón (de pesos)”, expuso. Para llegar a ese monto se establecieron esquemas de integración con el sector financiero a través de Hacienda, la banca de desarrollo, contratos mixtos con la iniciativa privada, mercado bursátil, banca comercial y fideicomisos.

“Este año, con estos esquemas diseñados por la Secretaría de Hacienda vamos a aumentar la inversión en 722 mil millones de pesos más. Dos por ciento del PIB”.

Edgar Amador, secretario de Hacienda, explicó que 54% de los recursos del plan de infraestructura irán al sector Energía y 15.5% a construir trenes de pasajeros.

Entre los esquemas que se plantean estará la inversión mixta, es decir, el gobierno federal licitará los proyectos para que los ejecute la iniciativa privada, manteniendo el derecho de uso de la infraestructura.

El funcionario dijo que el PIB podría crecer 3.0% este año, superior al 2.8% aprobado en el Presupuesto 2026.

Impulso al desarrollo

Detalles de la inversión anunciada ayer.

· Este año están presupuestados 975 mil millones de pesos en inversión pública.

· El Nuevo Fondo de Inversión Mixta para infraestructura alcanzará 1.7 billones.

· A estos se sumarán 722 mil millones de pesos que aportará la iniciativa privada.

· Energía, trenes, carreteras y puertos se llevarán la mayor parte de la inversión.

· También los rubros salud, infraestructura hidráulica, educativa y aeropuertos.

En el resto del sexenio, el gobierno federal invertirá 5.6 billones de pesos en proyectos de infraestructura en el país, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

En la presentación del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, Sheinbaum destacó que para este año el monto de inversión pública en obras será de 900 mil millones de pesos, la mayor cifra en su tipo en la historia del país.

“Para inversión, ¿cuánto hay? Hay poco más de 900 mil millones, o sea, también casi un billón de inversión. Esa inversión ¿En qué es?: caminos, agua, hospitales, compra de equipos para los hospitales, casi un billón”, expuso la titular del Ejecutivo.

De acuerdo con información presentada en la rueda de prensa matutina, para llegar a ese monto se han establecidos esquemas de integración con el sector financiero a través de la Secretaría de Hacienda a través de la banca de desarrollo, garantías, contratos mixtos con la iniciativa privada, mercado bursátil, banca comercial y fideicomisos de inversión.

“Este año, con estos esquemas diseñados por la Secretaría de Hacienda vamos a aumentar la inversión en 722 mil millones de pesos más. ¿Cuánto es esto? Dos por ciento del PIB. O sea, la inversión pública en carreteras, en agua, en energía va a aumentar todavía este año 2% del PIB. ¿Cuánto en todo el sexenio, lo que nos queda de aquí al 2030? 5.6 billones de pesos”, detalló Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el secretario de Hacienda, Edgar Amador, los sectores en donde se invertirán los recursos del plan de infraestructura, 54% irán al sector de Energía; a la construcción de trenes de pasajeros, el 15.5% del total; a la construcción de carreteras el 13.9; a la ampliación y modernización de puertos, el 6.4; a la construcción y equipamiento del sector salud, 6.2; y a la infraestructura para el abasto de agua a zonas urbanas y agrícolas, el 2.8.

Entre los esquemas que se plantean estará la inversión mixta, es decir, el gobierno federal licitará los proyectos para que los ejecute la iniciativa privada, manteniendo en todo momento las concesiones o el derecho de uso de la infraestructura.

Alcances

La estrategia se basa en 4 pilares de ejecución:

· Consejo de Planeación Estratégica. Coordinado directamente por la Presidencia.

· Nuevosvehículos de inversión. Esquemas especializados para transparencia y eficiencia.

· Actualización normativa. Incorporación del modelo de contratos mixtos.

· Base de datos nacional. Para métricas, indicadores y planeación futura.

Estructura y gobernanza

A diferencia del modelo anterior, este esquema busca:

· Rectoría del Estado. El Estado define las reglas y objetivos sociales sin ceder concesiones totales.

· Propiedad pública. Se garantiza que el Estado mantenga la propiedad de los proyectos estratégicos.

· Soberanía financiera. No se adquiere deuda con grandes tasas de interés; el capital privado sólo “acelera” los proyectos.

· Ejemplos de éxito mencionados. Compra de plantas de Iberdrola, Aeropuerto de Tepic y carretera Las Varas-Compostela.

Confían en PIB de 3%

Parte del crecimiento que se espera tener en 2026 se debe a los 5.6 billones de pesos en inversión pública.

Para 2026, el crecimiento del país podría alcanzar hasta 3% del PIB, superando la proyección hecha en el presupuesto aprobado por el congreso que establecía un máximo de crecimiento de 2.8 por ciento, afirmó el secretario de Hacienda, Edgar Amador.

En el presupuesto, el rango de crecimiento fue establecido entre 1.8 y 2.8 por ciento, que, de acuerdo con el titular de Hacienda, podría superarse con la aplicación del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030.

“Típicamente la mitad del rango, entre 2.5 y 3 sería 2.7, pero estamos con mucha certeza que la probabilidad de lograr un crecimiento cercano al 3 por ciento es muy importante. Son dos puntos porcentuales adicionales en inversión, entonces la idea es concretar de manera precisa esta inversión y debería acercarnos al 3 por ciento”, explicó Amador.

El secretario comentó que parte del crecimiento del PIB que se espera tener en 2026 se debe a los 5.6 billones de pesos en inversión pública que se espera para este año.

“Vamos a acomodar los proyectos con la mejor forma de financiarlos. Las condiciones que esperamos tener de financiamiento van a ser, estamos convencidos, muy sólidas”, expuso el funcionario.