Arman frente contra reforma regresiva; publican desplegado

Ante un clima de alta tensión institucional y la inminencia de una reforma político-electoral, un amplio grupo de ciudadanos, académicos, juristas, periodistas, exfuncionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil anunció la conformación del Frente Amplio Democrático, un movimiento plural, sin filiación partidista, que busca impedir retrocesos en materia de democracia constitucional.

El objetivo inmediato del Frente es evitar que prospere una iniciativa político-electoral regresiva en cualquier etapa del proceso legislativo.

En caso de discutirse una reforma, advierten que sólo podría considerarse legítima si garantiza autoridades electorales autónomas e imparciales, elecciones libres y competitivas con posibilidad real de alternancia, representación legislativa proporcional al voto ciudadano, prohibición de la sobrerrepresentación, respeto al pluralismo político y fortalecimiento de la noción de ciudadanía.

En un documento fundacional, el Frente advierte que en el debate público actual se ha planteado una reforma que, lejos de fortalecer el sistema democrático, implica riesgos claros de regresión en autonomía institucional, pluralismo político y equilibrios constitucionales.

Los firmantes recuerdan que México sí atravesó una transición democrática construida a partir del diálogo, el acuerdo plural y la deliberación entre fuerzas políticas, sociedad civil y academia, proceso que permitió edificar instituciones, reglas y contrapesos que dieron estabilidad y legitimidad a la vida pública.

Entre los firmantes están Alejandra Latapí, Andrés Albo, Arturo Sánchez, Beatriz Galindo, Edmundo Jacobo, Fernando Ojesto, Jaqueline Peschard, José de Jesús Orozco, José Woldenberg, Leonardo Valdés, Lorenzo Córdova, Lourdes López, Manuel González Oropeza, María del Carmen Alanís, María Marván, Mauricio Merino, y Teresa González Luna.

Además, Angélica de la Peña, Aurelio Nuño, Cecilia Soto, Claudio X. González, Cesar Astudillo, Clara Sherer, Demetrio Sodi, Denise Dresser, Dulce María Sauri, Emilio Álvarez de Icaza, Francisco Labastida, Germán Martínez, Guadalupe Loaeza, Ildefonso Guajardo, Jorge Castañeda, José Narro Robles, José Ramón Cossio, Lía Limón, Luis de la Barreda y Margarita Zavala.