Sé quién me grillaba, afirma Adán Augusto López

Adán Augusto López Hernández aseguró que su salida de la Coordinación de Morena en el Senado no fue efecto de presiones generadas por los escándalos políticos en los que ha estado involucrado, porque todos son mentiras y, por primera vez, aseguró que sabe bien quiénes son los morenistas que fueron parte de la campaña en su contra.

A mí las mentiras, por eso se los dije la otra vez, me tienen sin cuidado. Hoy lo dijo la Presidenta que no había ninguna investigación. Yo, por ejemplo, de mi patrimonio no me avergüenzo. Platiqué de dónde venía. Yo creo que no ha habido un político en este país, cuando menos en los tiempos presentes, que haya presentado, como yo lo hice, un detalle del patrimonio, de los impuestos que he venido pagando.

Lo que pasa es que fue una campaña construida con base en mentiras, de inexactitudes, pero los políticos tenemos que aprender de eso. Ahorita me preguntaban de una nota de huachicol fiscal, yo les puedo asegurar que en ese asunto, que en realidad es contrabando, yo no tengo el menor involucramiento, pero fueron construyendo los políticos de la oposición, algunos compañeros del movimiento, que están plenamente identificados, por cierto, pues todo un entramado de mentiras.

“A mí me tiene muy tranquilo, porque como dije desde el primer día. Admití haber designado a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad Pública (en Tabasco), pero me daba risa cuando decían: ‘Durante todo el gobierno’, y yo estuve de gobernador dos años siete meses y 26 días, pero como el adversario político es Adán, a algunos les duele, por ejemplo, que hayamos conseguido la aprobación de la reforma judicial”, respondió.

“Les molestaba mi trabajo político”

Ante la insistencia de identificar a los morenistas que emprendieron los ataques en su contra, dijo que “desde luego que lo hacían motivados por algún temor que les infunde, como lo tiene la oposición, que les molestaba mi figura o mi trabajo político y ahora será un trabajo muy modesto”.

Reiteró que ninguno de todos estos escándalos políticos y mediáticos influyó en su decisión de dejar la coordinación de los senadores de Morena. Negó que lo haya consultado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Interrogado sobre si no viola la Constitución al ser senador y promotor político y electoral de Morena, afirmó que su labor será meramente política no electoral.

Aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua, intactas

A pregunta expresa sobre las voces que aseguran que su salida de la coordinación de los senadores debilita las aspiraciones políticas de la senadora Andrea Chávez, Adán Augusto López afirmó que ella es la mejor posicionada.

Piensan algunas y algunos que inundando las redes con notas como ésa la van a descarrilar, pero pues se equivocan. Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora de Chihuahua. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno”.

Entrevistado en el Senado, aclaró que él no tiene afanes presidenciales; que trabajará en apoyo al movimiento que ayudó a construir.

—¿Es usted presidenciable?, se le cuestionó.

— No. Yo, digamos, intenté, participé en el proceso interno de mi partido, resultó electa o designada la hoy Presidenta de la República y yo me sumé desde el primer momento, pero los políticos entendemos que llega un momento de empezar a ayudar en otras cosas. Yo ya fui diputado local, diputado federal, senador dos veces, gobernador, secretario de Gobernación, pero ahora voy a dedicarme a ayudar a las y los compañeros del partido.

“Uno debe entender cuando uno debe de pasar al retiro. Ahora creo que puedo dar mucho al movimiento y lo voy a hacer como si estuviera empezando”, aseguró.

*mcam