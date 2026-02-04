Salvan del frío a tortugas en la frontera; Conibio Global alertó de varamiento

Tras los fríos congelantes de las últimas semanas en el noreste de México y la zona suroeste de Estados Unidos, la Guardia Costera en la Isla del Padre y Port O’Connor, Texas, rescataron decenas de tortugas marinas que quedaron aturdidas por el clima extremo.

Con apoyo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y la organización ambientalista Sea Turtle, Inc., las tortugas rescatadas fueron llevadas a un santuario para ser regresadas a su hábitat una vez que aumente la temperatura del agua.

“El frío en gran parte del país también ha afectado a la vida silvestre. Cuando la temperatura corporal de una tortuga marina desciende, no puede funcionar con normalidad, dejándola vulnerable y en letargo.

“En la costa de Texas estamos trabajando con socios de rehabilitación, otras agencias y voluntarios de todo el estado para salvar a las tortugas marinas. Una vez que las aguas costeras se hayan calentado lo suficiente y las tortugas se hayan recuperado de la hipotermia, serán liberadas nuevamente en el golfo de América (sic)”, informó la Guardia Costera.

Por su parte, del lado mexicano, Conservación e Investigación de la Biodiversidad Global A.C. (Conibio Global) emitió un aviso preventivo ante el varamiento de más de 100 tortugas marinas en la zona de las Enramadas, municipio Soto la Marina, Tamaulipas, debido al intenso frío.

De acuerdo con la agrupación, las condiciones climáticas adversas pueden provocar desorientación y debilidad en los ejemplares, por lo que la manipulación por parte de la ciudadanía puede agravar su estado de salud.

Ante esta situación, Jesús Elías Ibarra, presidente de Conibio Global, pidió no tocarlas ni regresarlas al mar sin la intervención de personal capacitado.

Por ello, exhortó a turistas y locales reportar de inmediato cualquier avistamiento a la Secretaría de Marina (Semar), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o a los técnicos especializados que se encuentren en el área.

Agregó que en playa Bagdad, municipio de Matamoros, continúan los recorridos de vigilancia y monitoreo preventivo, con el objetivo de detectar oportunamente nuevas arribadas y reducir riesgos para las tortugas marinas, que con el frío extremo se eleva su vulnerabilidad.