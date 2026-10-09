Dictan prisión preventiva a Iván Cazarín, “El Tanque”, en el penal del Altiplano

Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, luego de que un juez de control le impuso prisión preventiva oficiosa tras la imputación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR). La medida cautelar se mantendrá mientras continúa el proceso penal en su contra.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal le atribuyó su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos contra la salud, así como portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El juzgador calificó de legal la detención después de analizar los argumentos presentados por fiscales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quienes expusieron los elementos correspondientes ante la autoridad judicial durante esta primera etapa del procedimiento.

Iván N, también conocido por el apodo de El Negro, operaba en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Foto: Especial.

La defensa de Cazarín Molina solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo 13 de octubre cuando continúe la audiencia en la que deberá resolverse su situación jurídica. Mientras tanto, permanecerá bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

Iván Cazarín Molina fue detenido en Zapopan durante un operativo federal

“El Tanque” fue detenido días atrás en Zapopan, Jalisco, como resultado de un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR. La intervención fue resultado de trabajos de inteligencia realizados por las autoridades.

De acuerdo con información obtenida mediante estos trabajos, las autoridades identifican a Cazarín Molina como probable operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con actividades en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla. Esta identificación forma parte de las líneas de investigación relacionadas con su presunta actividad dentro de la organización criminal.

Foto: Especial.

Investigaciones lo relacionan con diversos delitos

Las investigaciones también lo relacionan con diversas actividades delictivas, entre ellas homicidios, extorsiones, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de drogas. Estas conductas forman parte de las líneas de investigación de las autoridades y no implican, por sí mismas, responsabilidad penal acreditada.

Iván Cazarín Molina deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria dictada por una autoridad judicial competente. Su situación jurídica deberá resolverse conforme avance el procedimiento penal y se determinen los elementos que correspondan ante el juez.

*mcam