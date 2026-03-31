Detienen a hermano de la delegada regional del Bienestar en el norte de Veracruz

En un operativo de autoridades estatales y federales fue detenido Heriberto “N”, identificado como hermano de Estefani Galassi Gómez, actual delegada regional de la Secretaría del Bienestar en Poza Rica, Veracruz.

La funcionaria, designada en abril de 2025, no ha emitido una postura pública sobre esta detención.

De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), al detenido le fue encontrada droga durante un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Magisterial.

Las personas detenidas Foto: Especial

En el operativo participaron elementos de la Policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Durante la diligencia, las corporaciones aseguraron diversas cantidades de presuntas sustancias ilícitas, entre ellas hierba seca con características similares a la mariguana, así como materiales con apariencia de cristal y cocaína.

En el sitio localizaron al menos cuatro maletas presuntamente utilizadas para almacenar y trasladar los narcóticos.

En el sitio localizaron al menos cuatro maletas presuntamente utilizadas para almacenar y trasladar los narcóticos Foto: Lourdes López

Además de Heriberto “N”, fueron detenidos Raúl Birzabith “N”, Ana Karen “N”, Bernny Arain “N”, Denilsson José “N”, Atanacia “N”, Salustio “N” y Gloria “N”.

Entre ellos se encuentra también el exesposo de Mirtha Idalia García, quien contendió por la alcaldía de Tihuatlán en el proceso electoral de 2025 bajo las siglas de Morena.

Tras conocerse la detención, García difundió un mensaje en redes sociales en el que se deslindó de cualquier vínculo con los hechos y se refirió al detenido únicamente como “el padre de mis hijos”.

La FGE informó que las ocho personas serán presentadas ante un juez de control para enfrentar cargos por delitos contra la salud, cohecho y delitos contra las instituciones de seguridad pública, estos últimos relacionados con presuntos actos de resistencia durante su detención.

De acuerdo con lo reportado, los detenidos estarían vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado domingo también fue reportada la detención de siete personas relacionadas con este grupo delictivo, que mantiene atemorizada a la población del norte del estado.

JCS