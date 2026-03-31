Alerta sanitaria en Hidalgo por brote de gusano barrenador en perros
Hidalgo se mantiene en vigilancia sanitaria tras la confirmación de nuevos casos de gusano barrenador que ya afectan no solo al ganado, sino también a mascotas.
Hidalgo se mantiene en vigilancia sanitaria tras la confirmación de nuevos casos de gusano barrenador que ya afectan no solo al ganado, sino también a mascotas. De acuerdo con autoridades sanitarias, se han detectado diez contagios en perros, de los cuales cinco continúan activos en municipios como San Bartolo Tutotepec, Pacula, Santiago Tulantepec y Tenango de Doria.
La presencia de esta plaga ha encendido alertas en diversas comunidades, especialmente por su capacidad de propagarse en animales con heridas abiertas. Especialistas advierten que perros y gatos, sobre todo aquellos en situación de calle, son altamente vulnerables.
La Secretaría de Salud estatal subrayó que, pese a la preocupación, no existe riesgo directo para las personas. Sin embargo, hizo un llamado a la población para revisar constantemente a sus mascotas y atender cualquier lesión de inmediato.
En el panorama general, el estado acumula 156 casos en distintas especies, con 69 aún activos. Municipios como San Bartolo Tutotepec, Tepehuacán de Guerrero y Tlanchinol concentran la mayor incidencia, lo que evidencia la amplitud del problema.
Ante ello, autoridades agrícolas exhortaron a productores y dueños de animales a reforzar medidas de prevención y vigilancia. También se anunció la creación de un comité interinstitucional para contener el brote y evitar mayores afectaciones en la entidad.
fdm