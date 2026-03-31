Tribunal ordena reabrir caso Mario Aburto

Un tribunal federal reabrió la puerta a la revisión del caso Mario Aburto Martínez, al concederle un amparo que obliga a reponer el procedimiento judicial y, con ello, retomar el análisis sobre la presunta tortura que el propio sentenciado ha denunciado desde hace años.

La resolución fue emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos magistrados dejaron sin efecto la negativa de amparo dictada previamente por la jueza Paloma Xiomara González, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia penal.

En aquella determinación, la juzgadora había respaldado la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no proceder penalmente contra posibles responsables de actos de tortura.

El origen del litigio se remonta a una demanda promovida por la defensa de Aburto hace dos años, en la que impugnó la decisión ministerial de cerrar la investigación bajo el argumento de que no existían elementos que acreditaran maltratos durante su detención, ocurrida tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994.

De acuerdo con la fiscalía, en su momento se concluyó que no hubo indicios de tortura durante el arresto ni en el traslado del acusado a la capital del país. Esta postura fue notificada formalmente al propio Aburto en noviembre de 2023, dentro de la indagatoria relacionada con el delito de tortura.

Sin embargo, el caso volvió a escalar luego de que la defensa recurriera la negativa de amparo. Al revisar el expediente, los magistrados determinaron que el procedimiento presentaba irregularidades formales, particularmente por no haber incorporado a terceros interesados que, por ley, debían ser llamados al juicio.

En sesión, el colegiado resolvió por unanimidad conceder la protección constitucional, al considerar que se vulneraron las reglas del debido proceso. En consecuencia, ordenó dejar sin efectos la audiencia constitucional previa y reponer el trámite, a fin de que se incluya a las personas señaladas en la investigación original y se les permita intervenir en el proceso.

Con esta decisión, el expediente regresa al juzgado de origen, donde deberá retomarse el análisis bajo nuevas condiciones procesales. Será entonces cuando se determine si procede o no profundizar en la investigación por presuntos actos de tortura denunciados por Aburto Martínez.

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