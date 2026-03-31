Confían en rescate en horas de trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, Sinaloa

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, aseguró que existe “gran esperanza de vida” en las labores de rescate que se llevan a cabo en la mina Santa Fe, en Sinaloa, donde tres trabajadores permanecen atrapados desde el pasado 25 de marzo.

En entrevista televisiva, la funcionaria afirmó que las autoridades esperan localizar a los mineros con vida en cuestión de horas, en un operativo que ha intensificado sus esfuerzos técnicos y humanos.

El Puesto de Comando Unificado informó que las células de rescate han superado las 136 horas de trabajo ininterrumpido, con labores permanentes las 24 horas del día.

Hasta el momento, se han recorrido 2.2 kilómetros de galerías subterráneas, en un entorno que alcanza hasta 300 metros de profundidad, lo que representa un desafío operativo significativo.

Las tareas incluyen el monitoreo constante de condiciones internas, recorridos especializados y la operación de equipos de bombeo para garantizar avances seguros.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa Facebook

Estrategia centrada en la extracción de agua

Actualmente, los esfuerzos se concentran en la extracción de agua acumulada en el nivel más bajo de la mina mediante una motobomba de 10 caballos de fuerza.

De acuerdo con las autoridades, existe una elevación natural posterior al tramo inundado, lo que abre la posibilidad de que los trabajadores se encuentren en una zona con condiciones que permitan su supervivencia.

El rescate es coordinado por un Puesto de Mando Unificado integrado por diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad, así como autoridades estatales de Sinaloa.

Esta coordinación ha permitido fortalecer las estrategias mediante la incorporación de personal especializado y recursos técnicos, ajustando continuamente las acciones conforme avanzan las labores.

Acompañamiento a familias y seguimiento en sitio

Laura Velázquez Alzúa mantiene presencia directa en la zona para informar a los familiares de los mineros atrapados: Francisco Zapata, Abraham Aguilera y Leandro Veltrán, a quienes se les brinda acompañamiento constante.

El seguimiento cercano busca garantizar transparencia en las acciones y apoyo emocional a las familias durante la emergencia.

Las autoridades confirmaron que el primer trabajador rescatado, José Alejandro Cástulo Colín, ya se encuentra en su domicilio en condiciones óptimas de salud, tras haber sido extraído con éxito en las primeras etapas del operativo.

El Puesto de Comando Unificado reiteró su compromiso de localizar a los tres mineros restantes, manteniendo activos todos los recursos disponibles.

El operativo continúa bajo un esquema de evaluación permanente, con ajustes estratégicos orientados a maximizar las probabilidades de rescate con vida.

asc