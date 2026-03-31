Ley Seca por Semana Santa 2026: ¿en qué estados aplicará y a partir de cuándo?

La Semana Santa ya comenzó junto con las vacaciones, aunque mucho están esperando el jueves para poder tener un fin de semana largo, sin embargo, por el tipo de días que son para guardar según la fe católica, existe la duda si se estará aplicando la denominada Ley Seca, que consiste en la suspensión de venta y consumo de bebidas alcohólicas durante las fechas conmemorativas.

Cabe mencionar que no en todos los estados de la República Mexicana aplica esta norma, por lo que a continuación se dan a conocer los sitios en el país en donde comprar, vender y consumir bebidas embriagantes podrá ser sinónimo de faltas cívicas y multas.

Bajo esta premisa, es necesario precisar que la Ley Seca es aplicada por las autoridades cuando éstas consideran necesaria la suspensión ante importantes eventos o celebraciones. Esta medida suele aplicarse durante jornadas electorales o la misma Semana Santa.

¿Dónde y cuándo se aplicará la Ley Seca?

Las autoridades en la capital del país han compartido que la medida será aplicada los días Jueves y Viernes Santo, correspondiendo al 2 y 3 de abril de 2026. La Ley Seca comenzará a partir de las 00:00 horas y terminará hasta las 23:59 horas de las fechas ya mencionadas.

Un caso especial se presenta en el Estado de México, donde también hizo oficial el anuncio de la implementación de la normativa en el municipio de Cuautitlán Izcalli, aunque aplicándose por más días en comparación con la Ciudad de México.

La Ley Seca comenzará a partir de las 00:00 horas y terminará hasta las 23:59 horas de las fechas ya mencionadas. Cuartoscuro

Dicha medida comenzará el jueves 2 de abril y finalizará hasta el domingo 5 de abril de 2026, aunque quedando fuera de la aplicación los recintos donde se realiza la venta de alimentos.

En cuanto a otros estados del país, Tlaxcala también se unió en el caso específico de Huamantla, desplegándose en sus 39 comunidades y estando vigentes del 2 al 5 de abril. Los establecimientos con licencia de venta de alcohol podrán vender bebidas alcohólicas hasta las 22:00 horas.

¿Cuál es la multa por no respetar?

En todos los sitios donde se estará aplicando la normativa las sanciones pueden variar, pero en el caso específico de la Ciudad de México, quienes violen lo establecido se harán acreedores a multas tanto consumidores o establecimientos mercantiles.

Aquellos que sean sorprendidos bebiendo en la vía pública pueden ser acreedores a sanciones de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización, lo cual ronda actualmente entre los $2,375.94 y $3,394.20 pesos; en su defecto, se aplica arresto administrativo de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

En cuanto a los establecimientos, quienes comercialicen alcohol bajo la Ley Seca pueden ser multados con 351 a 2,500 veces la UMA, lo cual termina por traducirse entre $39,712 a $282,000 pesos, al igual que la clausura temporal del negocio.

fdm