Decretan el segundo domingo de agosto como Día Nacional de la Reforestación

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que fue publicado este 9 de agosto de 2026 el decreto por el cual cada segundo domingo de agosto será el Día Nacional de la Reforestación.

Desde su cuenta en la red social X, Rodríguez Velázquez acompañó el anuncio con los primeros párrafos del decreto publicado este domingo en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

El primer artículo del decreto señala que “se declara el segundo domingo de agosto de cada año como: Día Nacional de la Reforestación”.

El segundo artículo precisa las entidades de la administración pública federal que deberán impulsar la jornada anual, entre ellas las secretarías de Bienestar, así como la de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Como artículos transitorios, el decreto puntualiza que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En el caso de las erogaciones que involucren las actividades por el Día Nacional de la Reforestación, serán cubiertas con cargo al presupuesto autorizado para cada una de las dependencias señaladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, “por lo que no se incrementará su presupuesto ni se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y para los subsecuentes”.

El decreto fue publicado al tiempo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en el estado de Puebla la primera Jornada Nacional de Reforestación de su sexenio.