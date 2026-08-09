Siembran seis millones de árboles en primera edición de la Jornada Nacional de Reforestación

En la primera edición de la Jornada Nacional de Reforestación, fueron sembrados seis millones de árboles en todo el país y la presidenta Claudia Sheinbaum propuso que el llamado Paso de Cortés, que cruza entre el Popocatépetl e Iztaccíhuatl, cambié de nombre al de Paso de los Pueblos Indígenas.

La titular del Ejecutivo anunció desde San Nicolás de Los Ranchos, en Puebla, que a partir de este año la Jornada Nacional de Reforestación se realizará de forma paralela al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues esas comunidades son las que mejor han preservado el medio ambiente en el país.

Las zonas más conservadas del territorio en nuestro país son las zonas que ocupan las comunidades, los pueblos, los territorios de los pueblos indígenas.

“Es ahí en donde se mostró históricamente, por cientos de años, por miles de años, la conservación de la naturaleza. Se reconoció que no podía haber desarrollo -le llamamos hoy- sin el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales”, expuso Sheinbaum.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, en esta primera Jornada Nacional de Reforestación se plantaron seis millones de árboles, se sembraron más de un millón 700 mil semillas de manera directa, y cerca de medio millón más fueron dispersadas con drones en zonas de difícil acceso.

Sheimbaun participó en la jornada de reforestación sembrando especímenes de árboles propios de esa zona serrana. Cuartoscuro

En total, las brigadas de reforestación trabajaron en una superficie de 32 mil hectáreas de todo el país, donde participaron los integrantes del programa de empleo temporal Sembrando Vida.

Se suman a esta jornada los más de 400 mil sembradores y sembradoras. Se suman las fuerzas armadas, nuestro ejército, Guardia Nacional, Marina, se suman muchos miles de ciudadanas y ciudadanos, igual todos los gobernadores gobernadoras, la Jefa de Gobierno, porque esta no solo es tarea de los pueblos indígenas, es tarea de todas y de todos conservar nuestro territorio, reforestar”, explicó Sheinbaum.

La presidenta recordó que a lo largo de los siete años del programa Sembrando Vida,los jornaleros han sembrado cerca de mil 500 millones de árboles y plantas en todo el país; y se estableció que una cifra similar se sembrará en el transcurso de su sexenio.

Sheimbaum planteó también que el Paso de Cortés, que comunica los estados de México y Puebla, y que cruza entre el Popocatepetl y el Iztaccíhuatl, cambie de nombre para honrar a las comunidades indígenas de la región que lo han usado desde siempre.

Fue por aquí que Hernán Cortés después de la masacre de Cholula pasó hacia Tenochtitlán. Y este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a a este territorio. Porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes. Así que el día de hoy Día Internacional de los Pueblos Indígenas, llamemos a este paso el Paso de los Pueblos Indígenas”, planteó la titular del Ejecutivo.

Sheimbaun participó en la jornada de reforestación sembrando especímenes de árboles propios de esa zona serrana.

La presidenta estuvo acompañada de las secretarios de Agricultura, Columba López; de Medio Ambiente, Alicia Barcenas; del Bienestar, Leticia Ramírez; de la Defensa, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Morales; y del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.