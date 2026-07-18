Día Mundial de la Vaquita Marina; participación comunitaria clave en su conservación

En el marco del Día Mundial de la Vaquita Marina, Pronatura Noroeste destacó el trabajo que a lo largo de más de dos décadas ha realizado para proteger a esta especie en crítico peligro de extinción, mediante un programa integral que combina el monitoreo científico, el fortalecimiento de las comunidades del Alto Golfo de California y el impulso de prácticas pesqueras más sostenibles.

Recordó que durante muchos años, la relación con la vaquita marina ha estado marcada por los desafíos asociados a su interacción con las redes agalleras, y "para muchas personas la única forma de conocerla fue verla atrapada en una red.

Hoy queremos cambiar esa historia. Conservar a la vaquita marina también significa transformar la forma en que nos relacionamos con ella. Para lograrlo, es fundamental que las comunidades sean parte activa de su cuidado".

Señaló que bajo esta visión, y tras tres años de colaboración con la comunidad de San Felipe, Baja California, impulsan campañas de observación que permiten que jóvenes, pescadores y habitantes de la región participen directamente en su monitoreo y tengan la oportunidad de conocer a la vaquita viva en libertad.

Sólo cuando una comunidad conoce, valora y hace suyo su patrimonio natural puede convertirse en su principal aliada para protegerlo", manifestó.

Pronatura Noroeste, subrayó que los esfuerzos desarrollados en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), generan las capacidades necesarias para que la vaquita marina sea conocida y valorada desde una perspectiva de conservación y de vida, y no únicamente como una especie asociada a los impactos de la pesca incidental.

En cada jornada de observación en alta mar fortalecemos las capacidades de los observadores comunitarios de la vaquita marina mediante la capacitación en metodologías para documentar avistamientos, validar registros, utilizar herramientas especializadas y generar información científica que contribuya a conocer mejor el estado de la población y orientar las acciones de conservación", puntualizó.

Pronatura Noroeste impulsa programas comunitarios y científicos para proteger a la vaquita marina en el Alto Golfo de California. Ernesto Méndez

En este sentido, resaltó que 14 observadores locales han participado en capacitación especializada en observación de mamíferos marinos, uso de drones, fotografía de campo y equipo de observación con binoculares de alta potencia (Big Eyes).

Este esfuerzo reúne décadas de experiencia de observadores y especialistas que han trabajado en el Alto Golfo de California, permitiendo que nuevas generaciones de habitantes de la región participen activamente en la conservación de la vaquita marina. Aunque localizarla visualmente continúa siendo un reto debido a su comportamiento discreto y a su extremadamente reducida población, el monitoreo científico sigue aportando información relevante", precisó.

Pronatura Noroeste agregó que el barco Koipai Yu-xa, anclado en la comunidad pesquera de San Felipe, representa una plataforma de aprendizaje, colaboración y ciencia comunitaria que hace posible que jóvenes participen activamente en el monitoreo y la conservación del mamífero marino en mayor peligro del mundo.

Pronatura Noroeste impulsa programas comunitarios y científicos para proteger a la vaquita marina en el Alto Golfo de California. Ernesto Méndez

Indicó que esta iniciativa que comenzó en 2023 como parte del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST), de la Conanp, se mantiene gracias al esfuerzo conjunto del Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos (CEDO), Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (ENDESU), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Pesca ABC y el Cetacean Action Treasury (CAT).

Agregó que a lo largo de estos años, la iniciativa se ha fortalecido con el apoyo de The Colossal Foundation, Marisla Foundation e Innovaciones Alumbra, para la integración de conocimiento local, herramientas científicas y tecnología para generar información clave sobre la vaquita marina.