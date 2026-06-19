Digitalizan esqueleto de una hembra de vaquita marina, especie en crítico peligro de extinción

Con el fin de preservar el conocimiento de la vaquita marina (Phocoena sinus), especie endémica del Alto Golfo de California en crítico peligro de extinción, investigadores de la Universidad Atlántica de Florida en colaboración con el Museo de Historia Natural de San Diego, SeaWorld California y el Servicio Nacional de Pesca Marina de los Estados Unidos (NOAA Fisheries), digitalizaron el esqueleto completo de un ejemplar hembra.

El espécimen fue donado al Museo de Historia Natural en 1966 y ahora se ha convertido en la base para un registro digital "excepcionalmente detallado de esta rara marsopa", de la que sólo quedan entre siete y 10 individuos.

El frágil esqueleto de la hembra de vaquita marina donado en 1966. Debido a su rareza y delicadeza, las oportunidades para su estudio directo son extremadamente limitadas. Universidad Atlántica de Florida

Tecnología 3D al rescate del conocimiento biológico

El estudio publicado en la revista Marine Mammal Science, incluye tomografías computarizadas médicas, imágenes de microtomografía computarizada (micro-TC), y fotografía digital, "para generar uno de los registros anatómicos digitales más completos jamás creado".

La tecnología permitió a los científicos capturar pequeñas características esqueléticas y transformarlas en modelos tridimensionales interactivos.

Vistas detalladas del cráneo del espécimen de Phocoena sinus. Capturar estas pequeñas características óseas fue fundamental para generar el registro anatómico digital. Universidad Atlántica de Florida

"Al combinar tecnologías avanzadas de imágenes con el intercambio de datos de acceso abierto, el esfuerzo no sólo preserva un valioso registro de uno de los mamíferos marinos más amenazados del planeta, sino que también hace que la información sea accesible para cualquier persona", explicó Jamie Knaub, asistente del Laboratorio de Bioimagen en el Departamento de Biología de la Universidad Atlántica de Florida.

Destacó que el proyecto permitirá la reproducción de réplicas científicamente precisas para museos, aulas y programas educativos, ayudando a crear conciencia y apoyando a los esfuerzos de conservación de la vaquita marina.

Debido a que el esqueleto original del ejemplar es frágil y extremadamente raro, las oportunidades de estudio directo y exhibición pública son muy limitadas.