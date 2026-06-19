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Digitalizan esqueleto de una hembra de vaquita marina, especie en crítico peligro de extinción

Científicos logran digitalizar en 3D el esqueleto de la vaquita marina, creando el registro anatómico más completo de esta especie en peligro crítico.

Por: Ernesto Méndez

Visualización de bioimagen de alta tecnología que muestra el esqueleto físico de una vaquita marina hembra (Phocoena sinus) en un soporte de escaneo, junto a su modelo anatómico digital 3D holográfico azul. El entorno es un laboratorio futurista con pantallas de datos anatómicos flotantes y micro-TC.
El modelo anatómico en 3D de la vaquita marina permitirá a científicos y educadores de todo el mundo estudiar a la especie sin dañar sus frágiles y escasos restos físicos.Universidad Atlántica de Florida e Inteligencia Artificial

Con el fin de preservar el conocimiento de la vaquita marina (Phocoena sinus), especie endémica del Alto Golfo de California en crítico peligro de extinción, investigadores de la Universidad Atlántica de Florida en colaboración con el Museo de Historia Natural de San Diego, SeaWorld California y el Servicio Nacional de Pesca Marina de los Estados Unidos (NOAA Fisheries), digitalizaron el esqueleto completo de un ejemplar hembra.

El espécimen fue donado al Museo de Historia Natural en 1966 y ahora se ha convertido en la base para un registro digital "excepcionalmente detallado de esta rara marsopa", de la que sólo quedan entre siete y 10 individuos.

Esqueleto físico completo de una vaquita marina sobre un fondo negro, mostrando el cráneo, la columna vertebral extendida, las costillas separadas y las aletas pectorales.
El frágil esqueleto de la hembra de vaquita marina donado en 1966. Debido a su rareza y delicadeza, las oportunidades para su estudio directo son extremadamente limitadas.Universidad Atlántica de Florida

Tecnología 3D al rescate del conocimiento biológico

El estudio publicado en la revista Marine Mammal Science, incluye tomografías computarizadas médicas, imágenes de microtomografía computarizada (micro-TC), y fotografía digital, "para generar uno de los registros anatómicos digitales más completos jamás creado".

La tecnología permitió a los científicos capturar pequeñas características esqueléticas y transformarlas en modelos tridimensionales interactivos.

Cuatro fotografías en blanco y negro etiquetadas de la 'a' a la 'd' que muestran el cráneo de una vaquita marina desde los ángulos superior, inferior, lateral y posterior.
Vistas detalladas del cráneo del espécimen de Phocoena sinus. Capturar estas pequeñas características óseas fue fundamental para generar el registro anatómico digital.Universidad Atlántica de Florida

"Al combinar tecnologías avanzadas de imágenes con el intercambio de datos de acceso abierto, el esfuerzo no sólo preserva un valioso registro de uno de los mamíferos marinos más amenazados del planeta, sino que también hace que la información sea accesible para cualquier persona", explicó Jamie Knaub, asistente del Laboratorio de Bioimagen en el Departamento de Biología de la Universidad Atlántica de Florida.

Destacó que el proyecto permitirá la reproducción de réplicas científicamente precisas para museos, aulas y programas educativos, ayudando a crear conciencia y apoyando a los esfuerzos de conservación de la vaquita marina.

Debido a que el esqueleto original del ejemplar es frágil y extremadamente raro, las oportunidades de estudio directo y exhibición pública son muy limitadas.

La investigadora Jamie Knaub sonriendo en un laboratorio de bioimagen, sentada junto a las piezas del esqueleto físico de una vaquita marina dispuestas sobre una mesa negra.
Jamie Knaub, del Laboratorio de Bioimagen de la Universidad Atlántica de Florida, junto a los restos óseos originales del espécimen de vaquita marina utilizado para la digitalización.Universidad Atlántica de Florida

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