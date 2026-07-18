Identifican al exalcalde Ignacio Castrejón entre los 10 cuerpos localizados en Zacatecas

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó el hallazgo de 10 cuerpos sin vida en los municipios de Pánuco, Morelos y Saín Alto, lo que provocó una amplia movilización de las corporaciones de seguridad. De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz desplegaron operativos para localizar a los responsables.

Inicialmente fueron localizados cuatro cuerpos colgados en un puente de la comunidad Pozo de Gamboa, en Pánuco. Posteriormente se encontraron cinco cadáveres a un costado de la carretera federal 54, en Morelos.

Horas más tarde fue hallado el cuerpo de Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde panista de Sombrerete, sobre la carretera federal 45, en el entronque hacia la comunidad Santa Anita, municipio de Saín Alto.

Ignacio Castrejón, entre las víctimas

Castrejón, conocido como Nacho Castrejón, gobernó Sombrerete entre 2016 y 2018 y era empresario del ramo de la construcción. Su asesinato se suma a la ola de violencia que golpea al estado y que ha alcanzado a líderes comunitarios y políticos locales.

La identidad del exalcalde fue confirmada por el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, quien expresó sus condolencias a familiares y amigos a través de redes sociales.

“Es muy triste ver lo que sigue sucediendo en nuestro país y nuestro estado. De verdad resulta indignante que sigamos viviendo situaciones así y que muchas veces parezca que no hay respuesta ni justicia”, escribió.

Varela también hizo un llamado a las autoridades para que se realice una investigación seria y transparente que permita esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.