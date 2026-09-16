Marco Rubio felicita a México por su Independencia y destaca relación bilateral

En el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, el secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó por la fecha patria, reconociendo la relación bilateral y la importancia de seguir colaborando juntos.

En esta ocasión, nos unimos al pueblo mexicano para celebrar su independencia y extender nuestros más cálidos deseos de un alegre y orgulloso Día de la Independencia”.

En su mensaje, el funcionario dijo que bajo la administración Trump, Estados Unidos ha trazado un nuevo capítulo en la relación con nuestro país, “en el que nuestras dos naciones se benefician de un comercio más justo, una cooperación mucho más profunda en cuestiones de seguridad y economías prósperas orientadas al mercado”.

Reconoció que durante demasiado tiempo, ambas naciones han sufrido una epidemia de crimen organizado transnacional y narcoterrorismo, migración masiva no controlada y violencia de cárteles “que permitió que se pudriera en México”.

El flagelo del narcoterrorismo ha obligado a los mexicanos comunes a vivir con miedo en sus hogares y el veneno de contrabando a través de nuestra frontera es responsable de la muerte de cientos de miles de estadunidenses.

“El presidente Trump ha hecho esfuerzos históricos para abordar estos desafíos de frente, colaborando con México para degradar y desmantelar agresivamente los grupos narcoterroristas que han tratado de mantener al país como rehén de sus caprichos criminales”.

Rubio señaló que aún hay mucho trabajo por hacer juntos.