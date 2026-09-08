EU y Colombia incrementarán cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico: Marco Rubio

Estados Unidos y Colombia acordaron el martes intensificar la cooperación en seguridad para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal, además de impulsar la inversión para recuperar la economía del país sudamericano, dijo el presidente Abelardo De La Espriella, después de un encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Washington intensificó su colaboración en seguridad con la región en temas como la migración y el narcotráfico, en medio de un esfuerzo por reafirmar la influencia de Estados Unidos en América Latina, que vio a las fuerzas estadounidenses capturar al líder venezolano Nicolás Maduro durante una redada en Caracas a principios de este año y aumentar la presión económica sobre Cuba, gobernada por los comunistas.

"Colombia quiere consolidarse nuevamente como el principal socio de seguridad hemisférica con los Estados Unidos y vamos a hacer aquí los principales socios en Sudamérica", afirmó De La Espriella en una declaración a la prensa al término de una reunión con Rubio.

El funcionario estadounidense dijo que Bogotá y Washington comenzaron a reconstruir sus relaciones en temas estratégicos como la seguridad, después del retroceso durante el gobierno del expresidente izquierdista Gustavo Petro.

Sin duda que sin seguridad un país no puede progresar y las amenazas a la seguridad que enfrenta Colombia son los mismas que enfrentamos nosotros en Estados Unidos, las mismas redes, los mismos grupos de criminales", afirmó Rubio.

El mandatario colombiano anunció que le propuso al secretario de Estado lo que denominó "Plan Patriota Siglo 21" para modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa, fuerzas especiales, así como mantenimiento y operatividad.

Colombia pondrá recursos propios y esperamos construir conjuntamente capacidades para enfrentar amenazas cada vez más sofisticadas, pero necesitamos el apoyo, la inyección de los Estados Unidos", precisó De La Espriella.

Estados Unidos financió desde el año 2000 el Plan Colombia, una estrategia de alrededor de 10.000 millones de dólares para combatir el narcotráfico y apoyar la inversión social en regiones inhóspitas con presencia de grupos armados ilegales dedicados a la siembra de la hoja de coca, la materia prima de la cocaína.

Nueva ofensiva contra el narco

De La Espriella anunció que Colombia fumigará plantaciones de coca, destruirá laboratorios para producir cocaína y perseguirá a los capos de la droga, además de cumplir con todos sus compromisos como parte del "Escudo de las Américas", al que se unió recientemente.

Colombia también quiere ser un aliado de Estados Unidos respecto a Venezuela, dijo De La Espriella, y aseguró que los acontecimientos en la nación petrolera tienen consecuencias directas en su país.

"Nuestro principio es el mismo que comparten los Estados Unidos, no estamos en contra de la migración, estamos en contra de la migración ilegal", afirmó el mandatario colombiano.

Rubio, en declaraciones a la prensa en Florida antes de viajar a Colombia, defendió la participación de Estados Unidos en el sector petrolero venezolano, afirmando que los yacimientos energéticos que antes pertenecían a empresas chinas, rusas e iraníes podrían generar ingresos para los venezolanos mediante una asociación con Washington bajo un futuro gobierno elegido democráticamente.

Rubio, quien viajará desde Colombia a Ecuador y Perú, también dijo antes de su encuentro con el presidente De La Espriella que Estados Unidos espera cerrar "acuerdos comerciales sólidos" con los tres países sudamericanos en el futuro próximo.

Colombia busca una exención de los aranceles estadounidenses del 12,5% que entraron en vigor en julio y que, según el Gobierno, podrían afectar a sus exportaciones a su principal mercado.

De La Espriella, una figura ajena a la política tradicional que se autodenomina "El Tigre", recibió el respaldo de Trump y le pidió al líder estadounidense suspender los aranceles después de que un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió el oeste del país en agosto, pocos días después de asumir el cargo.

Rubio aseguró que Trump desea llegar a un acuerdo con Colombia sobre el tema de los aranceles.

Estados Unidos anunció que planea proporcionar mil millones de dólares en asistencia de seguridad al nuevo gobierno.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, planteó la posibilidad de ataques conjuntos contra grupos armados colombianos, afirmando que el país sudamericano autorizó operaciones para destruir a "terroristas y redes terroristas", incluidos grupos rebeldes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Todos los grupos armados ilegales colombianos, que se financian con el narcotráfico y la extracción ilícita de oro, son considerados organizaciones terroristas por Estados Unidos.

El país sudamericano es considerado el mayor productor mundial de cocaína y el narcotráfico financia a grupos de guerrillas izquierdistas y bandas criminales que controlan extensas regiones montañosas y selváticas del país y que enfrentan a las Fuerzas Armadas en medio de un conflicto armado de más de seis décadas que ha dejado cerca de medio millón de muertos.