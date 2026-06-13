Detienen en Veracruz a exfuncionario del SAT acusado de enriquecimiento ilícito

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentaron una orden de aprehensión contra Héctor Taurino Landa Cabrera, exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la investigación, Landa Cabrera se desempeñó entre 2011 y 2018 como Administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.

Las indagatorias realizadas por personal de la AIC incluyeron análisis patrimonial, verificación de domicilios, labores de inteligencia y técnicas de investigación, con apoyo del SAT. A partir de esos trabajos, las autoridades obtuvieron datos sobre un posible incremento injustificado en su patrimonio.

Según la información recabada, la empresa Arrendadora Franllutti habría entregado al exfuncionario una residencia ubicada en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, valuada en más de 15 millones de pesos. El inmueble presuntamente fue otorgado como pago por un contrato de prestación de servicios que no se habría realizado.

Con los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, solicitó y obtuvo de un juez federal la orden de aprehensión contra Landa Cabrera.

Tras labores de vigilancia fija y móvil en distintos días y horarios, los agentes confirmaron su presencia en un domicilio de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Xalapa, Veracruz.

En ese punto, con apoyo de autoridades del Gabinete de Seguridad, se llevó a cabo un operativo para su detención. La FGR informó que la acción se realizó en apego al Plan Estratégico de Procuración de Justicia y a la Estrategia Nacional de Seguridad.

Durante el aseguramiento, al detenido se le leyó la Cartilla de Derechos de las Personas en Detención, con el fin de garantizar el debido proceso y el respeto a sus derechos humanos.

Posteriormente, Héctor Taurino Landa Cabrera fue puesto a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica conforme a los plazos establecidos por la ley.