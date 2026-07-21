Detienen a tres presuntos implicados en el asesinato de 10 personas en Zacatecas

Autoridades asestaron un primer golpe contra los presuntos responsables de la jornada violenta que sacudió a Zacatecas el pasado fin de semana.

El Gobierno de Zacatecas informó la detención de tres hombres, identificados como presuntos integrantes de la célula criminal que perpetró el múltiple homicidio de diez personas el pasado sábado.

El arresto de los sospechosos fue el resultado de una serie de cateos estratégicos ejecutados en los municipios de Guadalupe y Fresnillo.

Durante las intervenciones, las fuerzas de seguridad sorprendieron a los detenidos en posesión de equipos de radiocomunicación, así como de diversos elementos probatorios que los vinculan directamente con las operaciones delictivas desplegadas durante la madrugada de la masacre.

Para evitar la reorganización del grupo criminal, las corporaciones de seguridad anunciaron que continuarán con una Operación Rastrillo en las zonas más remotas y de difícil acceso en el estado.

El objetivo principal de este despliegue es la localización y destrucción de campamentos delictivos establecidos por la célula responsable del asesinato múltiple.

El gobierno estatal detalló que se espera contar con los resultados iniciales y concluyentes de esta primera etapa de investigación a finales de la presente semana.

Los avances oficiales y la situación jurídica de los tres detenidos serán comunicados a la población a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Aguascalientes toma medidas tras crimen

Autoridades de Aguascalientes buscan fortalecer las estrategias de seguridad ante los hechos delictivos registrados en el vecino estado de Zacatecas, donde 10 personas fueron localizadas sin vida.

"Para estar alertas y ver qué estrategias fortalecemos, qué esquemas de prevención trabajamos; lamentamos este tipo de atrocidades”, anunció Manuel Alonso García, fiscal estatal.

Indicó que no bajarán la guardia, aunque en Aguascalientes no se han presentado focos rojos.

"No bajaremos la guardia. Traemos una estrategia muy clara en las zonas limítrofes con estados vecinos, como parte del operativo Blindaje Aguascalientes. Lo único es no confiarnos, seguir atendiendo esas regiones y ver cómo la delincuencia se pudiera mover.

“A veces hacen distractores para incursionar en algunas otras acciones criminales; entonces no podemos distraernos ante estas situaciones”, agregó.