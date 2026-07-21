Despiden a Chuy, el bombero que llevaba juguetes en su unidad y fue asesinado en Zacatecas

Para Jesús Gerardo Muñeton Hernández, concluir cada turno de trabajo representaba un motivo de profunda gratitud hacia la vida.

El pasado 14 de julio, al finalizar lo que terminaría siendo su última guardia en la base de protección civil, pensaba en el valor de volver con bien a su hogar, sin imaginar que ya no regresaría al cuartel que tanto amó.

"Es darle gracias a Dios que me permite regresar a mi casa, ver a mi mamá, a mi hermana, a mi abuela y a todos mis seres queridos; verlos bien", expresaba Chuy al reflexionar sobre los riesgos diarios de su labor.

Una vida dedicada al servicio

Con cuatro años como voluntario y uno como elemento de base, Chuy se desempeñaba como paramédico en el Departamento de Bomberos de Fresnillo.

Sin embargo, su perfil profesional iba más allá: su formación como enfermero marcaba la pauta de su trato humano.

Reproducir Entre sirenas, aplausos y dolor, los bomberos de Fresnillo le dieron el último adiós a Jesús Gerardo Muñeton.

El comandante de Bomberos de Fresnillo, Pedro Mora, recordó la entrega y el compromiso que caracterizaban al joven rescatista.

"Un compañero muy dedicado, al que le gustaba su trabajo, que disfrutaba lo que hacía. Cabe destacar que él no era solo bombero, sino también enfermero; su vocación principal era ser enfermero. Eso nos habla de que era una persona muy servicial", destacó el mando operativo.

Esa misma sensibilidad lo llevaba a tener gestos especiales durante las emergencias: en sus recorridos a bordo de la ambulancia, acostumbraba llevar dulces y juguetes para regalar a los niños involucrados en percances o crisis, buscando que olvidaran por un momento la tragedia que presenciaban.

La violencia que terminó alcanzándolo

La crueldad de la delincuencia que en su momento conmocionó al propio Chuy durante sus intervenciones de auxilio fue la misma que terminó por arrebatarle la vida.

El homicidio de Chuy se dio en el marco de un fin de semana crítico para la seguridad en la entidad. Especial

El comandante Mora revivió uno de los episodios que más impactó al paramédico en el cumplimiento de su deber:

"Estábamos en una situación con unos adultos mayores y un joven. Esa fue, para mí, la escena más traumática, porque hemos visto muchas cosas, pero la verdad, la saña con la que hicieron eso fue muy impactante", relató el jefe de la corporación.

Pese a la extrema violencia en la región, la corporación confirmó que no existían amenazas previas contra la institución ni contra el joven enfermero.

"Directamente la corporación o algún compañero no habían recibido amenazas previas; nada relevante", puntualizó el comandante.

El último adiós

Este domingo, entre sirenas, aplausos y muestras de dolor, la corporación de Bomberos de Fresnillo y la comunidad local le dieron el último adiós a Jesús Gerardo Muñeton Hernández.

El 14 de julio, Jesús Gerardo Muñeton Hernández terminó lo que sería su último turno. Especial

"No existen palabras de alivio. Nosotros, como corporación, estamos para su familia, así como el buen Chuy estuvo para nosotros en todo momento y para la ciudadanía", sostuvo el comandante Pedro Mora al refrendar el respaldo total a los deudos.

El homicidio de Chuy se dio en el marco de un fin de semana crítico para la seguridad en la entidad, en el que diez personas fueron halladas sin vida en tres municipios distintos de Zacatecas.

Entre las víctimas mortales se identificó a un exalcalde, funcionarios públicos y empresarios locales.

De acuerdo con las autoridades, las primeras líneas de investigación orientan el móvil de estos crímenes a actos de extorsión y presunta colusión de servidores públicos.