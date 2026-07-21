Tras la violencia en Zacatecas, Sheinbaum anuncia acciones de seguridad en la entidad

Tras el homicidio de 10 hombres en Zacatecas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se va reforzar el tema de seguridad en la entidad.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue consultada sobre el hallazgo de las investigaciones en torno al hallazgo de los cuerpos colgados.

En este sentido, la jefa de Estado afirmó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch dará un avance del caso.

Ayer dio una conferencia de prensa el estado de Zacatecas, informó y se está trabajando con el gabinete de seguridad para poder detener a los responsables”, expresó.

“¿Se va a reforzar el tema de seguridad otra vez en esa entidad? Sí, a ver si Omar puede dar un avance”, respondió.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó que las principales líneas de investigación por el asesinato de 10 hombres localizados el pasado sábado 18 de julio en el municipio de Morelos apuntan a posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos, por lo que las indagatorias incluirán investigaciones financieras y el análisis de diversas pruebas periciales.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; el fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, las autoridades detallaron los avances de la investigación y el operativo desplegado para localizar a los responsables.

La zona está siendo resguardada y hay un despliegue de elementos de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal para dar con los responsables.FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

¿Qué ocurrió en Zacatecas?

El 18 de julio de 2026, una jornada de violencia en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto dejó un saldo de 10 personas fallecidas, entre ellas empresarios, un bombero y el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez. Los cuerpos fueron localizados en diferentes puntos de la entidad, algunos de ellos colgados de un puente.

De acuerdo con los resultados de las necropsias de los cuerpos, ocho víctimas murieron por asfixia por estrangulamiento y dos por heridas de arma de fuego. Autoridades estatales y federales mantienen las indagatorias para esclarecer los hechos.