Dos amenazas en planteles de la UNAM en tres días; en Prepa 6 hallan cartucho

En apenas tres días, dos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) activaron protocolos de seguridad por amenazas encontradas en baños estudiantiles: el 28 de septiembre ocurrió en la Prepa 7 y este jueves en la Prepa 6, donde además fue localizado un cartucho.

En la Prepa 6, la aparición de una nota con una amenaza de tiroteo y el cartucho provocó la activación del protocolo de revisión. Binomios caninos ingresaron al plantel para inspeccionar las instalaciones y descartar la presencia de armas u otros objetos relacionados con la amenaza.

La revisión concluyó sin que se localizara ningún arma ni otro objeto relacionado con el mensaje.

El caso ocurre apenas tres días después de que la Prepa 7 enfrentara una situación similar.

El 28 de septiembre, autoridades de ese plantel informaron que a las 9:50 horas recibieron el reporte de una presunta amenaza de objeto explosivo escrita en un papel colocado en un baño de estudiantes.

De inmediato fueron notificadas las instancias correspondientes y Protección Civil, que envió a Bomberos UNAM y a binomios caninos de la unidad de Búsqueda y Detección de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU).

La revisión incluyó los espacios interiores del plantel y calles aledañas. Los binomios tampoco reportaron anomalías o riesgos, por lo que las actividades académico-administrativas continuaron con normalidad.

Un antecedente que vuelve a Prepa 6

La nueva amenaza ocurre además a poco más de un año de que la propia Prepa 6 fuera evacuada por una amenaza de bomba, en septiembre de 2025, en el contexto de la ola de amenazas que siguió al asesinato de un estudiante del CCH Sur.

En aquella ocasión, las amenazas se extendieron a distintos planteles universitarios y algunas escuelas suspendieron actividades o trasladaron clases a distancia mientras se realizaban revisiones de seguridad.