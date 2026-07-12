Detienen a taxista por robo de tarjetas bancarias en Nuevo León

Un taxista que presuntamente estaría relacionado con el robo de tarjetas bancarias a usuarios de taxi de aplicación fue detenido por policías de San Pedro Garza García, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de la detención de Aaron “N”, de 54 años.

Los uniformados detectaron sobre la avenida Roble un vehículo Nissan V-Drive en color azul el cual era conducido en forma inusual por lo que decidieron darle alcance.

Al llegar sobre la avenida Gómez Morín le indicaron al sujeto que descendiera de la unidad para una revisión de sus documentos, pero el hombre optó por una actitud agresiva y profirió insultos contra los oficiales.

Acto seguido comenzó a forcejear y les lanzó golpes para evitar su detención por lo que fue trasladado a las instalaciones del C2 municipal.

Tras una revisión se le encontraron al chofer de la unidad de aplicación 47 tarjetas bancarias de distintas instituciones financieras, así como 24 mil 390 pesos y una terminal bancaria.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.