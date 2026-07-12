Se reportan 7 muertes y más de 3 mil casos de dengue en el país

En el país, las muertes por dengue aumentaron a 7 debido a que en la última semana fallecieron 3 personas que se contagiaron de la enfermedad, informó la Secretaría de Salud.

Las entidades que reportaron defunciones fueron las siguientes:

Veracruz: 2

Veracruz: 2 Tabasco: 1

Quintana Roo: 1

Michoacán: 1

Oaxaca: 1

Querétaro: 1

Contagios aumentan

De acuerdo a la última publicación del Panorama Epidemiológico del Dengue con corte al 6 de julio, los casos aumentaron a 3 mil 001 distribuidos en 28 estados.

El 77 % de las personas que se contagiaron se concentró en 5 entidades, con 851 contagios, Sonora encabezó la lista, seguido de Veracruz con 454, Tabasco con 424, Sinaloa con 421 y Baja California Sur con 167.

Durante la semana epidemiológica número 26, de los 3 mil 001 pacientes confirmados, mil 688 fueron reportados con dengue con signos de alarma y dengue grave.

En general, el 54 % de los casos fueron diagnosticados en mujeres. Frente al 46 % que se reportaron en hombres, informó la dependencia federal. Cabe señalar que las entidades que no reportaron casos fueron: Ciudad de México, Tlaxcala, Colima y Zacatecas.

Ante lluvias exhortan a combatir el dengue

En esta época de lluvias, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a sumarse a las medidas de prevención y combate del dengue.

Indicó que la población que vive en las entidades donde hay contagios, debe retirar basura y cacharros que acumulan agua para impedir la generación de criaderos del mosquito aedes aegypti que transmite el virus.

La autoridad sanitaria añadió que también para evitar las picaduras de mosquitos, se pueden utilizar repelentes, playeras o camisas de manga larga y pantalones largos, así como mosquiteros instalados en las ventanas y en los accesos de las viviendas.