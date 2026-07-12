SEP reporta récord en emisión de títulos y cédulas profesionales durante el primer semestre de 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que durante el primer semestre de 2026 se registró un máximo histórico en la emisión de títulos y cédulas profesionales electrónicas desde que comenzó su expedición digital en 2018.

Entre enero y junio de este año se registraron 630 mil 459 títulos electrónicos, lo que representa un incremento de 19.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 527 mil 16 documentos. En términos absolutos, se emitieron 103 mil 369 títulos más.

En el mismo lapso se expidieron 382 mil 447 cédulas profesionales, cifra superior en 21 mil 53 trámites a la registrada un año antes, cuando se emitieron 361 mil 394, equivalente a un crecimiento de 5.8 por ciento.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, atribuyó estos resultados a la modernización de los servicios que ofrece la Dirección General de Profesiones (DGP), así como a la digitalización de los procesos para la expedición de documentos oficiales que acreditan la formación profesional.

Señaló que el aumento refleja la estrategia de simplificación administrativa y el uso de herramientas tecnológicas para agilizar la entrega de títulos y cédulas a las personas egresadas de instituciones de educación superior.

Por su parte, el director general de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, explicó que el crecimiento fue posible gracias a la digitalización integral de los procedimientos de la dependencia, la coordinación con instituciones de educación superior para validar títulos emitidos antes de 2018 y convertirlos al formato electrónico, así como a jornadas de revisión técnica para cumplir con los estándares tecnológicos y reducir los tiempos de atención.

Añadió que también se incorporó la Constancia de Situación Profesional, una herramienta que permite reconocer, validar y verificar las trayectorias académicas y laborales de las y los profesionistas.

La SEP aseguró que continuará fortaleciendo la transformación digital de sus servicios con el propósito de facilitar el acceso a documentos oficiales, ofrecer trámites más ágiles y transparentes, y brindar mayor certeza jurídica a quienes concluyen sus estudios profesionales.