Lo buscaban como desaparecido y lo hallan en un anexo 

Un hombre que era buscado como desaparecido, desde el pasado 27 de junio, fue localizado internado en un anexo de Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la localización de Pedro Luis Díaz Sánchez, quien fue ubicado ayer sábado tras pesquisas realizadas por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Agencia Estatal de Investigaciones.

El hombre, de 28 años de edad, se encontraba en un centro de rehabilitación del centro de Monterrey, Nuevo León.

El joven tenía reporte de desaparición desde que fue visto por última ocasión en el ayuntamiento de Ciénega de Flores.

Luis Díaz Sánchez se encuentra en buen estado de salud y según la entrevista que le realizó personal de la Fiscalía Especializada refirió no haber sido víctima de ningún delito y que permaneció internado en el anexo.