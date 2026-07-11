Detienen a encargados de un anexo tras intentar anexar a un joven a la fuerza; lo habían confundido

La Policía de Monterrey detuvo a tres empleados de un centro de rehabilitación luego de que fueran sorprendidos intentando subir por la fuerza a un joven de 24 años a un automóvil en la zona de la Alameda Mariano Escobedo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Villagrán y Modesto Arreola, donde los oficiales intervinieron al escuchar los gritos de auxilio del joven. Según el reporte, los detenidos aseguraron que una mujer les había pagado para internar a su hermano en un anexo, pero al verificar la identidad de la víctima reconocieron que se habían equivocado de persona.

De acuerdo con las declaraciones, los trabajadores actuaban bajo la instrucción de una mujer que solicitó el traslado de su hermano a un centro de rehabilitación. Sin embargo, la confusión derivó en un intento de privación de libertad contra un joven ajeno al caso.

Los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que el vehículo utilizado quedó asegurado como parte de las investigaciones. Las autoridades confirmaron que se les imputarán cargos relacionados con el intento de privación ilegal de la libertad.