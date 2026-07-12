Abuelito muere en tienda departamental; simplemente se desvaneció

Un abuelito perdió la vida la mañana de este sábado luego de que se desvaneció en el estacionamiento de una tienda de mejoras para el hogar ubicada en Escobedo, Nuevo León.

El fallecimiento movilizó a cuerpos de auxilio y a autoridades ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del deceso.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento ubicado sobre la avenida Raúl Salinas Lozano, en su cruce con Mirasur, donde clientes y empleados fueron testigos de lo sucedido.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de alrededor de 65 años se encontraba en un pequeño camellón, junto al área destinada para colocar los carritos de compras, cuando de manera repentina perdió el conocimiento y cayó al suelo.

Al percatarse de la situación, clientes de la tienda solicitaron apoyo al número de emergencias, mientras llegaban los servicios de auxilio, algunos trabajadores de la tienda intentaron brindarle asistencia.

Elementos de la Policía de Escobedo y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las primeras observaciones realizadas por las autoridades indican que el cuerpo no presentaba lesiones visibles ni señales de violencia, por lo que de manera preliminar se presume que la muerte pudo estar relacionada con causas naturales.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado de manera oficial, durante las diligencias ninguna persona se presentó como familiar o conocida de la víctima.

De forma preliminar, las autoridades informaron que se trata de un hombre de entre 60 y 65 años de edad, quien vestía una playera blanca, pantalón color café y tenis café claro con suela negra al momento del incidente.

El área fue acordonada mientras agentes ministeriales y peritos realizaban el procesamiento de la escena y recababan los indicios necesarios para integrar la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios correspondientes para establecer la causa del deceso e iniciar el proceso de identificación.

Abuelito queda atrapado en alcantarilla

Un abuelito de 63 años fue rescatado del interior de una alcantarilla de drenaje pluvial ubicada en la colonia Paseo de San Bernabé, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el rescate se dio en la alcantarilla ubicada a la altura de la avenida San Bernabé, número 123.

Al llegar al lugar, los elementos de rescate procedieron a evaluar la situación y junto a elementos de Fuerza Civil realizaron maniobras con ayuda de herramientas hidráulicas y barras, con las cuales se levantó la rejilla de drenaje pluvial para asegurar al hombre.

El hombre fue valorado clínicamente y se reportó que no presentaba lesiones, por lo que no requirió traslado a algún hospital de la zona.

Cuando el hombre fue resguardado informó que él había ingresado por su propia cuenta al drenaje pluvial debido a que intentaba ponerse a salvo de otras personas que lo perseguían, pero después ya no encontró la forma de salirse.

Además de elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Fuerza Civil también llegaron al sitio elementos de Protección Civil de Monterrey.