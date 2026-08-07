Durante 2026 han detenido a 472 personas por robo a tiendas

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que durante 2026 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) han detenido a 472 personas por su probable participación en el delito de robo de mercancía en tiendas departamentales, supermercados y establecimientos de autoservicio.

A través de sus redes sociales, el jefe de la policía capitalina señaló que estos resultados forman parte de las acciones permanentes de seguridad y vigilancia que la corporación mantiene en este tipo de comercios para inhibir la comisión de delitos.

Detalló que, gracias a los operativos realizados por personal de la PBI en distintas alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México, también se logró recuperar mercancía con un valor acumulado de seis millones 730 mil 919 pesos.

Pablo Vázquez destacó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene un trabajo permanente para prevenir y combatir el robo en establecimientos comerciales, con el objetivo de proteger el patrimonio de la ciudadanía y brindar mayor seguridad a quienes acuden diariamente a realizar compras.

El funcionario reiteró que la estrategia de vigilancia continuará en centros comerciales, supermercados y tiendas de autoservicio para fortalecer la seguridad y reducir la incidencia de este delito en la capital del país.