Asesinan a un agente municipal en Miahuatlán, Oaxaca

Eduardo “S”, autoridad auxiliar de la comunidad de San Miguel Yogovana en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, fue asesinado por vecinos de la localidad durante la madrugada de este domingo cuando la víctima realizaba labores de vigilancia, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO)

Derivado de las investigaciones iniciales en torno a los hechos ocurridos en la población, del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, la Fiscalía de Oaxaca detalló que el agente municipal detectó dos motocicletas estacionadas afuera de un domicilio, pidió a los vecinos acreditar la propiedad de los vehículos, pero en respuesta, los presuntos propietarios le dispararon a quemarropa.

Actualmente, la Fiscalía de Oaxaca, en coordinación con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad, realiza los trabajos operativos y de inteligencia correspondientes para dar con el paradero de estas personas.

El procesamiento de la escena por parte de los peritos y agentes de investigación permitió identificar el inmueble y confirmar que las motocicletas aseguradas pertenecen a los agresores, quienes ya fueron identificados, por lo que se mantienen activas las acciones institucionales para su pronta localización y captura.