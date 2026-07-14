Retienen y golpean a joven relacionado con varios robos en Hidalgo

Un hombre fue retenido por habitantes de la comunidad de El Nith, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, luego de que fuera señalado por pobladores como presunto responsable de diversos robos registrados en la localidad.

De acuerdo con reportes preliminares, tras la retención el individuo fue llevado a distintos puntos de la comunidad, donde presuntamente habría señalado lugares relacionados con los hechos que se le atribuyen.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado de manera oficial la recuperación de objetos presuntamente robados ni ha informado sobre la situación jurídica del señalado o si ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades competentes mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar, con base en las diligencias correspondientes, la posible responsabilidad del hombre, en apego al debido proceso y al marco legal vigente.

Aseguran armas y drogas durante cateo

Por otra parte, también en el estado de Hidalgo, un cateo realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado en un inmueble de la colonia Santa Matilde, en Pachuca, dejó como saldo dos personas detenidas y el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos, presuntas drogas y diversos objetos relacionados con una investigación por narcomenudeo.

La diligencia fue ejecutada por agentes de la División de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos y Narcomenudeo, en cumplimiento de una orden judicial. El operativo estuvo enfocado en localizar y asegurar estupefacientes y otros indicios vinculados con posibles delitos contra la salud, en la modalidad de comercio.

Durante la inspección del inmueble fueron localizadas un arma larga, un arma corta, un cargador, cartuchos útiles de distintos calibres, una báscula gramera y varias sustancias con características similares a narcóticos, entre ellas polvo blanco, hierba seca con apariencia de marihuana y material granulado de colores rosa y blanco.

En el lugar fueron detenidos dos hombres identificados con las iniciales J.A.G.M. y J.D.C., quienes son investigados por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la hipótesis de posesión con fines de suministro, además de posesión de arma de fuego sin la licencia correspondiente.

Los detenidos, junto con las armas, sustancias e indicios asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para definir su situación jurídica. El inmueble intervenido también quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de la carpeta de investigación.

Dan 172 años de prisión a multihomicida

A 172 años de prisión fue condenado Marco “N” tras ser encontrado culpable de los delitos de dos feminicidios, un homicidio doloso calificado y dos homicidios dolosos calificados en grado de tentativa, por un ataque ocurrido en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

De acuerdo con la resolución judicial, los hechos se registraron el 5 de febrero de 2025 en la comunidad de Azoyatla, donde el ahora sentenciado agredió con un objeto punzocortante a cinco personas.

Como consecuencia del ataque, dos mujeres y un hombre perdieron la vida, mientras que otros dos hombres sobrevivieron con lesiones.

Durante el proceso penal, el Ministerio Público presentó las pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado, quien previamente había sido vinculado a proceso por los delitos imputados.

Tras concluir el juicio oral, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio y, en la audiencia de individualización de sanciones celebrada este 9 de julio, impuso la pena de 172 años de prisión.

Además, el órgano jurisdiccional ordenó el pago correspondiente por concepto de Reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas.