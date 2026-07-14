CFE y Concanaco Servytur acuerdan alianza para fortalecer el sector comercial y de servicios

En un esfuerzo conjunto por consolidar el desarrollo económico del país, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) concretaron una alianza estratégica para establecer mesas permanentes de trabajo y diseñar canales de comunicación directa.

Con este acuerdo, ambas instancias buscan optimizar el intercambio de información y asegurar una atención oportuna ante los requerimientos de suministro eléctrico de los sectores comercial y de servicios a nivel nacional.

El convenio se formalizó durante una reunión de trabajo encabezada por la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, y el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano. En el encuentro se destacó la trascendencia de edificar un diálogo constructivo y permanente que facilite resolver de manera ágil las necesidades operativas de los comercios y robustecer la atención a las y los usuarios del servicio eléctrico en las diversas regiones del territorio mexicano.

Como parte medular del proyecto, se determinó la instalación de mesas técnicas de carácter permanente y la creación de enlaces directos entre las representaciones estatales de la confederación patronal y el personal especializado de la CFE.

Esta vinculación se encuentra alineada con la estrategia nacional "CFE Conectada Contigo" y responde directamente a las directrices de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención, Emilia Calleja Alor, expuso los programas que ejecuta la empresa pública para robustecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. "La CFE realiza acciones para fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional mediante programas de mantenimiento, modernización de la infraestructura eléctrica, incorporación de nuevas tecnologías y el programa de inversión en transmisión y distribución, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio en todo el país", enfatizó la funcionaria

A través de este plan de trabajo, que además impulsará de forma decidida una cultura de la prevención y la eficiencia energética, la CFE reafirmó su compromiso institucional de trabajar de la mano con el sector empresarial para propiciar condiciones de certidumbre que beneficien la competitividad comercial del país.