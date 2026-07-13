Asesinan a Pedro Martínez, exalcalde de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca

Pedro Martínez Barroso, exalcalde de San Juan Cacahuatepec, fue asesinado en un ataque armado ocurrido este lunes en el centro de esta localidad costeña, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

El homicidio del expresidente municipal emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), durante el periodo 2022-2024, sucedió al interior de su ferretería, cerca del Palacio Municipal.

A través de una comunicación, la FGEO adelantó que testigos refieren que una persona ingresó al local y realizó disparos de arma de fuego de manera directa al exalcalde, provocando que la víctima perdiera la vida en el lugar.

“El procesamiento científico del lugar de los hechos y la recolección de indicios balísticos conforman el trabajo pericial y ministerial que fundamenta la carpeta de investigación y define la ruta para esclarecer el caso”, detalló.

Asimismo, "el cuerpo quedó a disposición para la práctica de la necropsia de ley", refirió la institución.

Por la tarde, la dirigencia del PVEM lamentó este crimen de su militante y exigió justicia a las instancias de seguridad de Oaxaca.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Exigimos a las autoridades que este hecho se investigue hasta las últimas consecuencias”, dijo en un comunicado este partido político.

RECUENTO ROJO EN CONTRA DE AUTORIDADES

Conviene recordar que en noviembre del año pasado, la regidora de Parques y Jardines de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urban Ceballos- también militante del PVEM- fue asesinada por un grupo armado cuando salía de su casa.

El domingo fue asesinado a quemarropa en la comunidad de San Miguel Yogovana, del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, el agente municipal, Eduardo Saavedra; hay dos personas detenidas por este homicidio.

El 22 de junio, José Alberto Martínez Luna, expresidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur, sobrevivió a un ataque armado en su contra murió un acompañante.

El 11 de junio, fue atacado a balazos el actual presidente municipal de Miahuatlán, el morenista Isidro César Figueroa Jiménez, sobrevivió al igual que una persona de su equipo.

Luego, el 13 de junio, fue asesinado Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en la región Mixteca.

Finalmente, particular relevancia tiene el homicidio de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, en la región Costa, Lilia Gema García Soto, registrado el 16 de junio del 2025, en su oficina del Palacio Municipal.