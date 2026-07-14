Tardan 10 años, pero detienen a feminicida

Autoridades de Querétaro cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Mario N, quien era requerido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, relacionado con hechos ocurridos hace 10 años, en 2016.

La detención fue posible como resultado de un operativo de colaboración entre instancias federales y estatales, mediante el cual el imputado fue localizado en territorio queretano y posteriormente asegurado.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en la acción participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía de Investigación del Delito de Querétaro y autoridades ministeriales de Tlaxcala, en el marco de los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Tras su captura, Mario N fue puesto a disposición de la autoridad que lo requería para ser trasladado al estado de Tlaxcala, donde enfrentará el proceso penal correspondiente por el delito que se le imputa. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la colaboración entre fiscalías para la localización y detención de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

Asesinan a joven al acudir a cita pactada en redes sociales

Pamela Yahaira, joven de 25 años que murió el pasado fin de semana tras ser quemada viva en Juárez, Nuevo León, es velada este martes en el municipio de Guadalupe.

Araceli Galván, madre de la víctima, convocó por redes sociales a sus familiares y amigos para que le den el último adiós a su hija.

La ceremonia fúnebre se realiza desde las 9:00 horas en las capillas Martínez Renacimiento, ubicadas sobre la avenida Benito Juárez.

Previo al inicio del funeral, Araceli publicó una fotografía en donde se mostró vistiendo una camiseta con el rostro de su hija fallecida. Además, escribió un mensaje en donde aseguró que cuidará a sus nietos.

Escribió: “Mi niña, ya a despedirte. No hubiera querido nunca que hubiera llegado este momento, sé que no te querías ir, querías segur con tus niños, con tu princesa que tanto amabas. Siempre quisiste lo mejor para ellos, que nada les faltará, te prometo siempre ver por ellos, mi amor”.

¿Qué le pasó a Pamela Yahaira?

Pamela Yahaira Alvarado Galván, de 25 años, falleció el pasado sábado luego de permanecer varias horas hospitalizada a causa de las graves quemaduras que sufrió tras ser atacada presuntamente durante una reunión en el municipio de Guadalupe.

La joven fue encontrada durante la madrugada sobre una calle de la colonia Lomas del Sol con lesiones provocadas por fuego en alrededor del 90 por ciento de su cuerpo, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Con el paso de las horas, autoridades confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con información obtenida durante las investigaciones, Pamela habría acudido a una fiesta tras recibir la invitación de una persona que conoció a través de redes sociales. Sin embargo, una vez en el lugar, presuntamente fue agredida por dos hombres, quienes le habrían arrojado un líquido inflamable antes de prenderle fuego.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la reunión se realizó en una quinta ubicada sobre la avenida México, en Guadalupe, dato que ya es analizado por las autoridades como parte de las indagatorias.

Hasta el momento han sido detenidas dos personas: Héctor Hugo “N”, de 35 años de edad, y el segundo Oscar Raúl “N”, de 32 años de edad, por su probable participación en la agresión.