Aseguran armas y drogas durante cateo en Hidalgo; detienen a dos personas

Un cateo realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en un inmueble de la colonia Santa Matilde en Pachuca, dejó como saldo dos personas detenidas y el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos, presuntas drogas y diversos objetos relacionados con una investigación por narcomenudeo.

La diligencia fue ejecutada por agentes de la División de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos y Narcomenudeo, en cumplimiento de una orden judicial.

El operativo estuvo enfocado en localizar y asegurar estupefacientes y otros indicios vinculados con posibles delitos contra la salud, en la modalidad de comercio.

Durante la inspección del inmueble fueron localizadas un arma larga, un arma corta, un cargador, cartuchos útiles de distintos calibres, una báscula gramera y varias sustancias con características similares a narcóticos, entre ellas polvo blanco, hierba seca con apariencia de marihuana y material granulado de colores rosa y blanco.

En el lugar fueron detenidos dos hombres identificados con las iniciales J.A.G.M. y J.D.C., quienes son investigados por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la hipótesis de posesión con fines de suministro, además de posesión de arma de fuego sin la licencia correspondiente.

Los detenidos, junto con las armas, sustancias e indicios asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para definir su situación jurídica.

El inmueble intervenido también quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de la carpeta de investigación.