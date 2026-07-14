¡Saca el paraguas y el bloqueador! Clima extremo golpeará a México mañana

El territorio mexicano experimentará un miércoles de contrastes climáticos extremos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un panorama dividido: mientras que varios estados del norte, sur y sureste del país se preparan para tormentas muy fuertes, el noroeste registrará temperaturas sofocantes que superarán los 45 grados Celsius.

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a tomar precauciones debido a que las lluvias podrían originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, al mismo tiempo que el calor extremo exige medidas de hidratación urgentes para evitar golpes de calor.

¿Dónde lloverá más fuerte este miércoles?

Las precipitaciones más intensas, clasificadas como lluvias muy fuertes, se concentrarán en las siguientes regiones:

Chihuahua (centro, sur y este)

Coahuila (norte y oeste)

Durango (norte y oeste)

Veracruz (sur)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (este y sur)

Asimismo, se prevén lluvias fuertes en Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Campeche y Quintana Roo. Para la Ciudad de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán se pronostican chubascos intermitentes a lo largo del día.

Calor extremo: Termómetros al límite

A la par de las tormentas, el ambiente extremadamente caluroso continuará dominando el norte y las costas del Pacífico.

Más de 45 °C: En el noreste de Baja California.

De 40 a 45 °C: En Baja California Sur (sur), Sonora, Sinaloa (norte) y Oaxaca (sur).

De 35 a 40 °C: En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán.

Ante estas elevadas temperaturas, las autoridades sanitarias recomiendan a la población mantenerse hidratados de forma constante, vestir ropa ligera de manga larga y colores claros, evitar la exposición prolongada a los rayos del Sol y vigilar con especial cuidado a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Vientos y oleaje elevado

El viento también jugará un papel relevante. Se pronostican rachas de 50 a 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), acompañadas de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec.

Ráfagas de viento de entre 30 y 50 km/h se harán sentir en el centro del país, incluyendo el Estado de México y la Ciudad de México, lo que podría provocar la caída de ramas o espectaculares.