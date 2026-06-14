Detienen a policía por presunto robo de autos en Tizayuca, Hidalgo

Un operativo encabezado por agentes de la Coordinación de Investigación derivó en la detención de un elemento de la Policía Municipal de Tizayuca, Hidalgo, y en la búsqueda de otro uniformado, ambos señalados dentro de una investigación relacionada con el presunto robo de autos.

De acuerdo con información obtenida de fuentes ministeriales, las acciones se realizaron en cumplimiento de mandamientos judiciales emitidos por un juez de control.

Durante el despliegue, uno de los agentes fue localizado y asegurado mientras se encontraba desempeñando funciones de vigilancia.

El policía detenido fue presentado ante la autoridad judicial correspondiente, donde se llevará a cabo el procedimiento legal para determinar su situación jurídica.

En tanto, un segundo elemento que también es requerido por las autoridades no fue localizado durante el operativo y continúa siendo buscado.

La investigación permanece en curso y las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el avance de las indagatorias ni sobre los hechos específicos que dieron origen a las órdenes de aprehensión.

No se ha informado oficialmente sobre la captura del segundo policía involucrado.