Detienen a pastor de iglesia que abusaba de sus feligreses en Tamaulipas

El pastor de una iglesia cristiana, señalado de abusar sexualmente de mujeres, adolescentes y hombres adultos que eran sus feligreses, fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y puesto a disposición de un juez que lo requería mediante una orden de aprehensión.

El sospechoso fue identificado como Daniel “R”, quien se ostenta como pastor de la iglesia “Ministerio del Espíritu Santo”, ubicada en la colonia Margarita Maza de Juárez.

Tiene varias investigaciones en su contra

De acuerdo con la información proporcionada, el ahora detenido enfrenta más de 35 investigaciones acumuladas en su contra.

Cometía los delitos desde 2021 y, mediante manipulación psicológica, convencía a los miembros de la congregación a sostener relaciones sexuales con él, asegurándoles que alcanzarían el máximo nivel espiritual.

Al tomar conciencia de la situación, un nutrido número de víctimas se presentó ante las autoridades para denunciar los hechos; sin embargo, fueron amenazadas de muerte por familiares del pastor, quienes las obligaron a guardar silencio.

Entre estos graves casos destaca el de una afectada que también denunció la desaparición de su hija, de 25 años.

La desaparición ocurrió momentos después de que la madre presentara su denuncia ante la fiscalía.

La mujer solicitó que se investigue al imputado como posible autor intelectual del hecho, presuntamente en venganza por las denuncias interpuestas.

Por su parte, las autoridades mantuvieron las investigaciones de manera reservada hasta que, en uno de los expedientes, lograron reunir las pruebas suficientes para solicitar al juez que librara la orden de aprehensión.

Hay más denuncias que están en proceso

La iglesia

Fuentes policiales indicaron que al menos otras 15 denuncias se encuentran en proceso de integración, y se espera que con la captura del implicado más víctimas acudan a presentar sus demandas formales.

Una vez que se dio a conocer la detención, las autoridades exhortaron a quienes hayan sido objeto de abuso a denunciar ante las instancias correspondientes.

Recordaron que, conforme a la reforma del Código Penal, los delitos sexuales en el estado de Tamaulipas no prescriben, por lo que, aunque haya transcurrido un largo tiempo, las acciones legales continúan vigentes.

Por el momento, el individuo quedó a disposición del juez, mientras que la congregación cerró su página de Facebook y su sitio web.

