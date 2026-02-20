Datavault AI anuncia el lanzamiento previsto de la Josh Gibson Stablecoin y estrategias Josh Gibson NIL

Esta iniciativa se basa directamente en la histórica integración por parte de Major League Baseball (MLB) de las estadísticas de las Negro Leagues (1920-1948) en el registro oficial de las Grandes Ligas y celebra el Mes de la Historia Negra honrando el legado del ícono del béisbol Josh Gibson.

Tal como se detalla en el comunicado de prensa de la MLB de mayo de 2024, las estadísticas de las Negro Leagues han pasado oficialmente a formar parte del registro de las Grandes Ligas, reconociendo los logros de miles de jugadores negros previamente excluidos de la MLB. Josh Gibson, ampliamente considerado uno de los mejores receptores y bateadores en la historia del béisbol, ahora ostenta múltiples récords históricos de la MLB, incluidos el promedio de bateo de por vida (.372), el porcentaje de slugging (.718) y el OPS (1.177), así como varias marcas de una sola temporada. Estas actualizaciones confirman el estatus de Gibson entre los más grandes de todos los tiempos.

Aprovechando las tecnologías patentadas Information Data Exchange (IDE), Data Vault, DataScore y DataValue AI de Datavault AI, la Josh Gibson Stablecoin se apoyará en los marcos de stablecoins ya establecidos por la Compañía, incluida su plataforma patentada Data Vault, en alineación con normativas emergentes como la GENIUS Act y la Stable Coin Act. La Josh Gibson Stablecoin será un activo digital diseñado para respaldar la preservación del legado, la interacción con los aficionados y oportunidades de ingresos tokenizados vinculadas a la marca perdurable y la relevancia histórica de Gibson.

En paralelo, Datavault AI desarrollará estrategias específicas de NIL de Josh Gibson para su plataforma propietaria de intercambio NIL, actualmente en desarrollo en colaboración exploratoria con Sports Illustrated y con lanzamiento comercial previsto para el segundo semestre de 2026. Estas estrategias permitirán la tokenización segura de gemelos digitales, licencias, negociación y monetización de los derechos de nombre, imagen y semejanza de Gibson, creando nuevas vías para que coleccionistas, marcas y la comunidad en general participen y apoyen la historia de las Negro Leagues.

Sean Gibson, bisnieto de Josh Gibson y director ejecutivo de The Josh Gibson Foundation, declaró: "Mi familia está increíblemente orgullosa de ver el legado de mi bisabuelo honrado de esta manera innovadora. Ahora que la MLB reconoce oficialmente las estadísticas de las Negro Leagues y el lugar de Josh entre los más grandes de todos los tiempos, la Josh Gibson Stablecoin y las estrategias NIL de Datavault AI llevarán su historia a nuevas generaciones a través de la tecnología Web 3.0. Este es un poderoso homenaje durante el Mes de la Historia Negra que preserva la excelencia negra en el deporte mientras crea oportunidades económicas reales para el futuro. Esperamos trabajar juntos para hacer que sus logros sean accesibles a aficionados de todo el mundo".

"Josh Gibson no solo fue uno de los mejores jugadores en la historia del béisbol, sino también un pionero cuya excelencia fue privada de su reconocimiento legítimo durante décadas. Con la integración oficial de las estadísticas de las Negro Leagues por parte de la MLB, nos enorgullece lanzar la Josh Gibson Stablecoin y desarrollar estrategias NIL integrales en nuestra próxima plataforma de intercambio. Esta iniciativa demuestra perfectamente cómo la tecnología de tokenización, las plataformas de IA y el Information Data Exchange de Datavault AI pueden preservar legados culturales mientras crean oportunidades económicas reales. Estamos especialmente entusiasmados de celebrar el Mes de la Historia Negra y anticipamos que distribuiremos una moneda conmemorativa especial Josh Gibson meme coin a nuestros accionistas en el corto plazo. Anunciaremos la fecha de registro para cualquier distribución una vez que haya sido aprobada por nuestro consejo de administración. Prevemos que la distribución se realizará sobre la base de una moneda por cada acción ordinaria de Datavault AI, recompensando a nuestros inversores mientras conectamos la historia del deporte con el futuro de la Web3".