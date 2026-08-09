Detienen en NL a sospechoso de empujar a adulto mayor que murió arrollado por tráiler

La investigación por la muerte de un adulto mayor que fue arrollado por un tráiler en Monterrey dio un giro este sábado 8 de agosto, luego de que autoridades detuvieran a un hombre señalado como presunto responsable de haberlo empujado hacia el paso de la pesada unidad.

El detenido fue identificado como Héctor Iván ‘N’, quien fue localizado en la vía pública, en calles del Centro de Monterrey por oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones documentaron la presunta participación y responsabilidad del sospechoso en los hechos que terminaron con la muerte del adulto mayor.

Un video del C4 cambió la investigación

El caso inicialmente fue reportado como un atropellamiento; sin embargo, las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del C4 municipal llevaron a las autoridades a profundizar en lo ocurrido.

En la grabación se observa aparentemente el momento en que el ahora detenido y la víctima se encuentran de frente mientras caminaban por la banqueta de la avenida Ruiz Cortines. De acuerdo con la investigación, Héctor Iván ‘N’ habría empujado al adulto mayor, provocando que perdiera el equilibrio y cayera hacia el arroyo vehicular.

En ese momento circulaba un tráiler, cuya trayectoria coincidió con la caída del hombre, quien terminó debajo de la pesada unidad y perdió la vida.

Las imágenes se convirtieron en un elemento relevante para que los investigadores consideraran una posible acción intencional y no únicamente un accidente vial.

Según la información difundida sobre el caso, en el video el individuo señalado porta una mochila negra y una playera de color claro. Estas características coincidirían con las prendas y accesorios que llevaba el detenido al momento de ser localizado.

No obstante, esta coincidencia por sí sola no determina su responsabilidad, por lo que serán las autoridades ministeriales y, en su caso, un juez, quienes establezcan su situación jurídica conforme avance el proceso.

La vestimenta también fue considerada como elemento de identificación del sujeto. Especial

Durante la intervención policial, las autoridades informaron que Héctor Iván ‘N’ llevaba consigo dosis de un vegetal verde y seco con características compatibles con marihuana.

Por este segundo hecho, el hombre también quedó a disposición de un agente del Ministerio Público especializado en narcomenudeo, instancia que deberá determinar lo conducente.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió la muerte del adulto mayor y establecer las responsabilidades legales correspondientes.