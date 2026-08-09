SEGOB se suma a Jornada Nacional de Reforestación en el Estado de México

Personal de la secretaría de gobernación se unió este domingo a la Jornada Nacional de Reforestación impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

A lo largo de ocho municipios del Estado de México, los trabajadores de la dependencia federal encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, contribuyeron a la recuperación de bosques y áreas naturales en dicha entidad.

La propia secretaria de gobernación y la gobernadora Delfina Gómez tomaron palas y removieron la tierra para plantar sábila en el Paraje La Cañada, localizado en el municipio de Temoaya, difundió Rodríguez Velázquez a través de su cuenta en la red social X

"Desde el Paraje “La Cañada”, en #Temoaya, #Edomex, junto con la gobernadora @delfinagomeza y numerosos y entusiastas mexiquenses, arrancamos esta mañana las acciones de la #JornadaNacionalDeReforestación convocada por la Presidenta

“Unimos esfuerzos para recuperar los ecosistemas de la entidad y de todo #México" se lee en uno de seis mensajes que compartió la secretaria junto con diversas fotografías desde temprana hora.

En otro de los mensajes, la funcionaria dijo que acciones como éstas son "pasos firmes para recuperar nuestro patrimonio natural. Servidoras y servidores públicos de @SEGOB_mx, junto a ciudadanos y autoridades del @Edomex, sembramos vida a través de la #JornadaNacionalDeReforestación", subrayó.

Los municipios en los que estuvieron presentes trabajadores de la secretaría de gobernación fueron Temoaya, Timilpan, Ixtlahuaca, Nicolás Romero, Amecameca, Otumba, Tlalmanalco y Axapusco.

Los subsecretarios de gobernación César Yáñez Centeno Cabrera y Arturo Medina Padilla también participaron en la Jornada Nacional de Reforestación junto con los habitantes de las comunidades en las que se unieron esfuerzos para recuperar distintos ecosistemas