Partido Verde pide economía circular ante residuos electrónicos

El Partido Verde alertó sobre el aumento de residuos electrónicos y llamó a fortalecer la economía circular para reducir contaminación y riesgos ambientales.

El Partido Verde advirtió sobre el acelerado consumo de aparatos electrónicos y el crecimiento de los residuos que generan, debido a su impacto ambiental y potencial riesgo para la salud.

La organización política señaló que estos desechos contienen materiales aprovechables, pero también sustancias peligrosas que requieren un manejo adecuado para evitar afectaciones al medio ambiente.

Ante este escenario, el Partido Verde destacó la importancia de aplicar la Ley General de Economía Circular como una herramienta para enfrentar el cambio climático y aprovechar de manera más eficiente los recursos.

Explicó que equipos como celulares, computadoras, tabletas, televisores, electrodomésticos, baterías, equipos médicos y herramientas eléctricas contienen materiales como cobre, aluminio, acero, oro, plata y plásticos técnicos.

Estos componentes, indicó, pueden reincorporarse a los procesos productivos mediante esquemas de reutilización, reciclaje y valorización.

El Verde sostuvo que el modelo económico tradicional genera elevadas emisiones por el uso intensivo de recursos naturales y la disposición final de residuos.

Por ello, consideró indispensable impulsar un modelo de economía circular que permita aprovechar nuevamente los materiales y reducir la necesidad de extraer y procesar nuevas materias primas.

Asimismo, destacó que estas acciones pueden contribuir a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia un manejo más sustentable de los residuos electrónicos.

El Partido Verde insistió en que la economía circular debe convertirse en una herramienta fundamental para reducir la contaminación asociada con el consumo tecnológico.

Además, llamó a fortalecer las acciones de reciclaje, reutilización y valorización de materiales para aprovechar los recursos contenidos en los aparatos electrónicos y reducir su impacto ambiental.