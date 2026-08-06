Abuelito intenta cruzar la calle y es arrollado por un tráiler

Un hombre de entre 60 y 65 años murió la tarde de este jueves luego de ser atropellado por un tráiler sobre la avenida Ruiz Cortines, en su cruce con Conchello, en la colonia Victoria, en Monterrey.

El accidente vial fue reportado a las líneas de emergencia alrededor de las 16:23 horas, por lo que elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría intentado cruzar la avenida cuando fue alcanzado por el tráiler, cuyo conductor presuntamente no se percató de su presencia.

Un testigo relató que, según lo que les informaron paramédicos, el hombre habría sido arrastrado por la unidad de carga, provocándole lesiones de gravedad que terminaron por causarle la muerte prácticamente de manera instantánea.

La víctima no fue identificada en el lugar. Se informó que era un hombre de aproximadamente 60 a 65 años, de tez aperlada, quien vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de cuadros en tonos azul y rojo y zapatos negros.

Tras el accidente, elementos de la Policía de Monterrey acordonaron y resguardaron el área, mientras se esperaba el arribo de las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones y determinar cómo ocurrió el atropello.

En el sitio también se presentó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargado de iniciar las diligencias correspondientes y recabar información que permita establecer las circunstancias del accidente.

La zona fue coordinada por las autoridades para permitir las labores de los cuerpos de emergencia y de investigación. La circulación vehicular presentó afectaciones debido a la reducción de carriles sobre Ruiz Cortines, por lo que se pidió a los automovilistas extremar precauciones al transitar por este punto.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la responsabilidad correspondiente en este accidente.

Sujetos asaltan a abuelita en su casa

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la detención de cuatro personas relacionadas con un asalto cometido contra una mujer de la tercera edad en Apodaca, quien fue despojada de aproximadamente 350 mil pesos en efectivo y sufrió lesiones por quemaduras.

El pasado 5 de agosto, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplieron una orden de cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Boulevard Natura, en la colonia Ciudad Natura, en el mismo municipio.

Durante la intervención fueron detenidos Juan "N", Joaquín "N" y Diana "N". En el inmueble los agentes aseguraron un arma de fuego corta abastecida con cargador y cartuchos hábiles, diversas dosis de una hierba con características de marihuana, dosis de una sustancia con características del cristal, así como básculas electrónicas.

Los agentes detuvieron en las inmediaciones del inmueble a Luis Fernando "N", de 22 años, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado ejecutado con violencia.

El operativo fue realizado en coordinación con personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales y bajo la conducción del Ministerio Público.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones establecen la presunta participación de Luis Fernando "N" en los hechos ocurridos el pasado 30 de junio de 2026.

Durante el asalto, la víctima, una mujer adulta mayor, fue sometida mediante amenazas y agresiones. Las indagatorias señalan que los responsables le provocaron lesiones por quemaduras para obligarla a revelar el lugar donde guardaba el dinero, además de despojarla de un teléfono celular antes de huir.

La Fiscalía informó que Luis Fernando "N" ya fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica.

Asimismo, las autoridades señalaron que Juan "N" y Joaquín "N", detenidos durante el cateo, también son investigados por su presunta participación en el mismo robo, por lo que continúan las diligencias correspondientes.