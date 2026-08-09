Trabajador de Castores se roba una iguana en Tuxpan… 3 doritos después lo capturan

Una iguana verde fue recuperada y puesta a salvo en Tuxpan, Veracruz, luego de que ciudadanos denunciaran en redes sociales un video en el que presuntamente un trabajador de Transportes Castores sujetaba al ejemplar por la cola para introducirlo a la caja de un camión. El Ayuntamiento activó un operativo y aseguró que dará seguimiento al caso para proteger a la fauna silvestre.

La iguana verde fue rescatada en Tuxpan después de que la difusión de un video provocara la indignación de ciudadanos y la intervención de autoridades municipales. El ejemplar quedó bajo resguardo y será reubicado en un sitio adecuado para garantizar su conservación.

El caso involucra presuntamente a un trabajador de Transportes Castores, quien aparece en las imágenes sujetando al animal por la cola mientras intenta introducirlo a la caja de un vehículo de la empresa de paquetería.

La denuncia ciudadana permitió que el caso llegara a las autoridades, que desplegaron un operativo para localizar la unidad y verificar la situación de la iguana verde.

La iguana verde fue recuperada y quedó bajo resguardo

Tras conocer la denuncia, el Ayuntamiento de Tuxpan informó que elementos de la Policía Municipal, Tránsito Municipal y personal de la Dirección de Ecología participaron en las labores para localizar el vehículo y recuperar al ejemplar.

De acuerdo con el gobierno municipal, la iguana fue encontrada, recuperada y puesta a salvo para posteriormente ser reubicada en un lugar apropiado.

El presidente municipal de Tuxpan, Daniel Cortina Martínez, aseguró que la administración actuó desde que tuvo conocimiento de las imágenes.

Desde que tuvimos conocimiento de la situación, el Ayuntamiento actuó de manera inmediata. Policía Municipal, Tránsito Municipal y la Dirección de Ecología intervinieron de forma coordinada para atender el reporte”, informó el alcalde.

Cortina Martínez agregó que “la iguana fue recuperada y puesta a salvo para su adecuada reubicación, además de realizar las acciones correspondientes ante las instancias involucradas”.

La iguana verde es una especie sujeta a protección especial, que se encuentra enlistada en la NOM-059-Semarnat-2010. Facebook

La iguana verde está protegida por la NOM-059

La relevancia del caso no se limita a la indignación generada por las imágenes.

La iguana verde es una especie oficialmente enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Sujeta a Protección Especial, de acuerdo con información atribuida a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La iguana verde es una especie sujeta a protección especial, que se encuentra enlistada en la NOM-059-Semarnat-2010”, señala la información de Profepa citada en el caso.

Esta condición refuerza la importancia de las acciones destinadas a evitar su captura, afectación o manejo inadecuado y coloca el caso bajo la atención de las autoridades competentes en materia de protección de fauna silvestre.

Un video desató la denuncia

La denuncia comenzó a circular en redes sociales después de que ciudadanos difundieran un video en el que se observa a uno de los empleados de Transportes Castores sujetando a la iguana por la cola.

En las imágenes, el trabajador presuntamente intenta introducir al ejemplar en la caja de un camión de la empresa.

El material generó críticas entre habitantes de Tuxpan, quienes solicitaron que las autoridades localizaran la unidad y garantizaran la recuperación del animal.

La presión ciudadana fue determinante para que las autoridades municipales activaran el operativo de búsqueda.

Tuxpan cuenta con un corredor para proteger a las iguanas

La presencia de iguanas verdes forma parte del paisaje y de la identidad ambiental de Tuxpan.

El municipio cuenta con un corredor destinado a la protección de esta especie, que se extiende desde el bulevar Jesús Reyes Heroles, a la altura del Metro Ruiz Malerva, hasta el fraccionamiento Jardines.

La importancia que tiene la especie para la ciudad también se refleja en la existencia de una escultura monumental de una iguana, instalada como parte de acciones orientadas a promover su conservación.

Por ello, el incidente provocó especial preocupación entre habitantes que consideran a estos animales parte del patrimonio natural del municipio.

Transportes Castores mostró disposición para colaborar

El alcalde Daniel Cortina Martínez informó que el Ayuntamiento estableció comunicación con Transportes Castores después de que se conocieran los hechos.

De acuerdo con el presidente municipal, la empresa mostró disposición para colaborar y atender las consecuencias derivadas del incidente.

El gobierno municipal indicó que dará seguimiento al caso y que realizará las acciones correspondientes ante las instancias involucradas.

Hasta el momento, la información proporcionada por el Ayuntamiento se centra en la recuperación y resguardo del ejemplar y en el seguimiento institucional del caso.