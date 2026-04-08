Detienen a mujer que mató a su hijo de 10 años

Autoridades del estado de Jalisco detuvieron a Claudia Estefanía “N”, quien contaba con un mandamiento judicial vigente en su contra por los delitos de parricidio y maltrato infantil, derivado de una agresión violenta ocurrida en agravio de sus tres hijos.

De acuerdo con las indagatorias, la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque recibió un reporte, en el cual personal de trabajo social de un puesto de socorro solicitó su intervención tras recibir a un niño de 10 años en el área de estabilización para recibir atención médica urgente, derivado de una agresión física directa mediante un objeto contundente en su cabeza, presuntamente perpetrada por su progenitora el pasado 2 de abril.

Pese a la intervención de los médicos, tres días después se reportó el deceso del menor de edad debido a la gravedad de las lesiones.

La mujer también maltrataba a sus otros hijos

Adicionalmente a la privación de la vida del niño víctima, las investigaciones correspondientes también evidenciaron un posible maltrato infantil contra otro niño y una niña, también hijos de la detenida.

Una vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento del hecho, respaldado por la recopilación de indicios y testimonios por parte de la Policía de Investigación, solicitó al juez un mandato judicial en contra de Claudia Estefanía “N”, decretado por parte del Juez Vigésimo Primero de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá.

La detención fue ejecutada el pasado 6 de abril como resultado de un seguimiento exhaustivo por parte de las y los agentes investigadores, quienes localizaron a la presunta culpable.

Tras ser presentada ante un órgano jurisdiccional, la señalada fue imputada por los delitos señalados y se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia donde se decidirá su vinculación a proceso se fijó para el próximo 10 de abril a las 12:00 horas.

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JCS