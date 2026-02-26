Sujeto mata a su esposa y junto a su hijo ocultan cuerpo en patio de vivienda en Querétaro

Padre e hijo fueron detenidos y vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio y la desaparición de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una fosa séptica en su propio domicilio.

De acuerdo con los datos expuestos en audiencia, los hechos se remontan a abril de 2022, en la localidad de Jacal de la Piedad, en la colonia El Jacal, del municipio de Amealco de Bonfil.

La víctima se encontraba en su vivienda junto a su pareja, identificado como Julio N. Durante una agresión al interior del inmueble, la mujer recibió un golpe en la cabeza que le provocó la muerte.

Las investigaciones señalan que, tras el crimen, Emmanuel N, hijo de la víctima, habría participado en el ocultamiento del cuerpo. El cadáver fue depositado en una fosa séptica dentro del mismo predio, donde permaneció hasta el 28 de julio de 2025, cuando finalmente fue localizado.

El hallazgo detonó un operativo ministerial y pericial bajo protocolos con perspectiva de género. Con los elementos recabados, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Julio N por el delito de feminicidio, mientras que Emmanuel N enfrentará proceso por un delito relacionado con la desaparición de persona.

Ambos permanecerán en prisión preventiva justificada mientras se desarrollan las investigaciones complementarias, para las cuales el juez fijó un plazo de tres meses.

El caso ha generado consternación entre habitantes de la zona, no solo por la brutalidad del crimen, sino por el tiempo que el cuerpo permaneció oculto sin ser descubierto. Las indagatorias continúan para esclarecer por completo lo ocurrido y determinar si existen más responsabilidades.

