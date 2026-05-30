Maru Campos acusa a Morena de beneficiar elecciones al crimen organizado

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó a Morena de haber construido un "narcogobierno" y beneficiar en los procesos electorales al crimen organizado.

Aquí hay una gobernadora que combate al crimen de manera frontal, que defiende a las familias y su libertad. Lo que está en juego hoy no es una discusión legal o de soberanía. Es una batalla por el alma de este país, porque la elección de hoy es: libertad o narcopolítica, libertad o arreglos criminales, valentía o rendición, justicia o impunidad”, sostuvo.

La gobernadora de Acción Nacional sostuvo que ante la persecución política que enfrenta tras la destrucción de un narcolaboratorio en el estado “México va a recordar siempre que el final del régimen de Morena empezó en Chihuahua, así como la historia no borrará los nombres de quienes traicionan a la Patria”.

Durante un acto de apoyo del PAN donde participaron 14 mil personas reunidas, Maru Campos declaró que el partido oficialista ha creado un sistema en el cual el narco no solamente es su aliado, sino que es quien toma las decisiones y por eso actúan con total impunidad, con la certeza de que nadie los va a detener.

Un día comenzó la mañanera con una acusación grave y falsa: traición a la patria, y en ese momento confirmé, que, si una Gobernadora electa puede ser violentada en su presunción de inocencia y perseguida, entonces nadie está seguro”, expresó.

La gobernadora dijo sentirse orgullosa de ser mexicana y sostuvo que la soberanía debe servir para que los ciudadanos decidan el destino de México no para proteger a quienes tienen vínculos con la delincuencia.

Esa soberanía defenderé, pero no es la falsa soberanía que los narcopolíticos pretenden usar como escudo", expresó.

En el evento de apoyo realizado en la capital, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero aseguró que el partido defenderá a la mandataria contra los embates de Morena hasta las últimas consecuencias.

El expresidente Felipe Calderón enfatizó que es la hora de la responsabilidad patriótica y subrayó que la soberanía no se defiende con discursos.

Calderón Hinojosa aseguró que la soberanía no se defiende con discursos y videos en las mañanas, sino con la fuerza del Estado y expulsando de la vida pública a quienes cada vez más se apoderan de México, pues es la hora de la responsabilidad patriótica.

El exmandatario Indicó que hoy como hace 20 años el verdadero enemigo de México es quien está acaparando el poder en todos los niveles con la ley de plata o plomo: es el crimen organizado, un enemigo común que requiere unidad y dejar de permitir un Estado mexicano autoritario.

Maru, tú lo has hecho con valentía, has protegido a las familias y digan lo que digan, eso es lo correcto, porque una de dos, o el Estado protege a los ciudadanos o está con los delincuentes, no hay de otra. Lo que México necesita son gobernantes que cumplan con su deber, lo que México exige son más Maru Campos y menos Rocha Moya”, enfatizó.

Por su parte, el también expresidente Vicente Fox aseguró que nada ni nadie le quitará su grandeza al estado de Chihuahua, e indicó que no se trata solo del tema de la Gobernadora, sino de defender la democracia, la libertad, los derechos humanos, la equidad y la igualdad, principios diariamente violados por Morena.